Antalya'da Lüks Araç Otobüse Çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Antalya'da Lüks Araç Otobüse Çarptı

02.02.2026 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da park halindeki otobüse çarpan lüks otomobilin sürücüsü yaralandı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

ANTALYA'da lüks otomobilin, park halindeki özel halk otobüsüne arkadan çarpması sonucu otomobil sürücüsü yaralandı. Markete ekmek almaya giden otobüs şoförü, kazayı çevredekilerin haber vermesiyle öğrendi.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Uluç Mahallesi Çamlık Caddesi ile 1117 sokak üzerinde meydana geldi. Çamlık Caddesi'nde seyir halinde olan Yılmaz N.'nin kullandığı 34 AYR 038 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 07 AU 0435 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Yılmaz N., vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

'BİR ÇIKTIM BENİM ARABA'

Kaza sırasında ekmek almak için markete gittiğini söyleyen otobüs şoförü Servet Arlı, "Otobüsü 5 dakikalığına park ettim, ekmek alıp çıkacaktım. Kasada sıra vardı, biraz oyalandım. 'Kaza olmuş' dediler. Millet 'Otobüsün arkasına girmiş' deyince bir çıktım, benim araba" dedi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İnceleme, Antalya, Güncel, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Lüks Araç Otobüse Çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu Kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu
Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım
İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara’ya iniş yaptı İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara'ya iniş yaptı

11:44
Benfica küme düşme hattındaki takımı yenemedi Mourinho hakemin üzerine yürüdü
Benfica küme düşme hattındaki takımı yenemedi! Mourinho hakemin üzerine yürüdü
11:00
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı Bir bebeğe daha aynısını yapmış
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış
10:49
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş’in verdiği tarih
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih
10:23
Epstein dosyalarında büyük skandal Bakanlık apar topar kaldırdı
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı
10:12
Devlet televizyonunda skandal yayın Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Devlet televizyonunda skandal yayın! Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
09:50
’’Türkiye’yi kim yönetsin’’ anketi İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
''Türkiye'yi kim yönetsin?'' anketi! İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 12:01:00. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Lüks Araç Otobüse Çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.