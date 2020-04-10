Antalya'da şehir girişlerine helikopterli denetim - Son Dakika

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yeni tip koronairüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehir girişinde helikopter destekli trafik denetimi yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, helikopterle Döşemealtı ilçesindeki Selimiye yol kontrol noktası, Manavgat ilçesindeki Taşağıl ve Hacıobası yol kontrol noktaları ile ara yollardan kaçak geçişi engellemek amacıyla denetim yaptı.

Uygulama noktalarında yapılan denetimlerde bir haftalık süreçte 2 bin 445 otomobilin kente alınmadığı öğrenildi.

Ayrıca, denetimlere katılan Jandarma Trafik Şube Müdürü Teğmen Gizem Ayşegül Alanur tarafından Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Nurettin Şengül'e çiçek verildi.