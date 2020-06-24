Antalya'da sosyal mesafeli maskesiz deniz keyfi - Son Dakika

Antalya'da sosyal mesafeli maskesiz deniz keyfi

Antalya'nın Alanya ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yerleşik yabancılar, plajlara gelerek deniz ve güneşin tadını çıkardı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yerleşik yabancılar, plajlara gelerek deniz ve güneşin tadını çıkardı.

MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi
Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak

Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 25, nem oranının yüzde 65 ölçüldüğü ilçede yerleşik yabancılar ve vatandaşlar Alanya'nın dünyaca ünlü Damlataş, Kleopatra, Keykubat plajlarında deniz ve güneşin tadını çıkardı. Mesafenin korunduğu plajda maske takmayanlar dikkat çekti. Bazıları kendilerini denize atarken, bazıları da kumsala ve şezlonglara uzanarak güneşlendi. Müzik dinleyip kitap okuyanlar, sahilde yürüyen çiftler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu.

"TATİLİN KEYFİNİ ÇIKARIYORUM"

Mersin'den tatil için Alanya'ya gelen Tuğçe Günaydın, denizin çok güzel olduğunu söyledi. Günaydın, "Alanya'da arkadaşımın yanına tatile geldim. Denizimiz güzel, havamız güzel biz bize turistlerimiz olmadan tatilin keyfini çıkarıyorum" dedi.

"TURİSTLERİN GELMESİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Pandemi sürecinden dolayı birçok işletmenin boş olduğunu aktaran Günaydın," Turistler gelmediği için birçok işletme ve oteller boş. Bende turizm sektöründe çalışıyorum. Şu an için turist gelmediğinden mağduruz. Tabii turistlerimizin gelmesi bizim için çok önemli. Alanya'ya herkesin gelip, görmesini tavsiye ederim. Havası, denizi ve kumu mükemmel bir yer. Buraya mutlaka gelmeleri lazım" diye konuştu.

"BURADA GAYET GÜZEL BİR ORTAM VAR"

Ankara'da Alanya'ya gelerek deniz keyfi yapan Yasin Delibaş ise şunları söyledi: "Bir ağabeyimin tavsiyesiyle Alanya'ya geldim. Burada gayet güzel bir ortam var. Hava sıcak ve sahiller çok güzel. Buraya herkesin gelmesini tavsiye ederim."

(İHA)

Kleopatra, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 03:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya'da sosyal mesafeli maskesiz deniz keyfi - Son Dakika

Son Dakika

21:56 MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi 21:35 Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak 21:31 Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim 20:43 Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu 20:19 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi 20:07 Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi 19:47 Oxford Üniversitesi'nden 3 aşamaya geçtikleri koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama: 2 ayrı doz halinde uygulanabilir 19:42 İzmit'te üst geçitte intihara kalkışan adam, para verilince indi 18:54 Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş 15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 10:51 Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 10:24 FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken "kırmızı kravat" detayı 09:59 Çatalca'da bir aile evlerinin üzerinden geçen hortumu saniye saniye kaydetti 09:42 Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Dondurulmuş gıdalarda virüs yaşayabilir
MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi
21:45
Atalanta, Zeki Çelik için 12 milyon euroyu gözden çıkardı
21:40
NBA'de Nikola Jokic'in ardından Brogdon da koronavirüse yakalandı
21:17
Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
21:15
Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao ile ilgileniyor
21:01
Alişan, ölümden döndükleri kazada oğlunun nasıl kurtulduğunu anlattı
20:50
Eski Chelsea'li Adrian Mutu'nun sevgilisinin kanını içtiği ileri sürüldü
20:34
Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu
20:29
Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı
20:24
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi
20:05
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 21:58:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da sosyal mesafeli maskesiz deniz keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]