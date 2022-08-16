Antalya'da taksicilere İngilizce, Almanca, Rusça öğretilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da taksicilere İngilizce, Almanca, Rusça öğretilecek

16.08.2022 17:09
Antalya'da taksicilere İngilizce, Almanca, Rusça öğretilecek

Antalya'da taksicilere temel düzeyde İngilizce, Almanca ve Rusça kursları verilecek.

Antalya'da taksicilere temel düzeyde İngilizce, Almanca ve Rusça kursları verilecek.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, taksici esnafı ile bir araya geldi. Sorunları ve talepleri dinleyen Yazıcı, turizm kenti Antalya'da turistlerle ilk karşılaşan kişilerin taksiciler olduğunu belirtti.

Antalya'nın bir dünya şehri olduğunu aktaran Yazıcı, "Antalya'ya milyonlarca turist geliyor, 10 gün kalıyor ve izlenimini anlatırken 'Türkiye' diye bahsediyor. Bu yüzden 85 milyonun yükü omuzlarımızda. Yaptığımız her işi dünya standartlarına göre yapmalıyız. Tarımı da taksiciliği de ticareti de yaparken Türkiye'yi temsil ettiğimizi unutmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Taksicilere yabancı dil bilip bilmediklerini soran Yazıcı, kente gelen turistlerin yabancı dili olmayan taksici ile sıkıntı yaşadıklarını bildirdi. Buna yönelik bir çalışma içinde olduklarını aktaran Yazıcı, şunları kaydetti:

"Aralık itibarıyla bütün planlamalar bitecek ve sonrasında taksicilerimize temel düzeyde İngilizce, Almanca ve Rusça öğretmeye başlayacağız. Çünkü misafirlerimiz gideceği yerleri taksicilere anlatamamaktan çok fazla yakınıyor. Bu problemi çözeceğiz. Sizi yormadan yapacağız bu işi hiç merak etmeyin. Lütfen yaptığınız işin tüm boyutlarını düşünün ve müşterinize nazik davranın. Çok önemli ve kritik bir iş yapıyorsunuz."

Yazıcı, ziyaret sonrası esnafa bol kazançlar diledi.

Ziyarette Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, Şoförler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan da yer aldı.

YORUMLAR
500
Lösemili Nagima Türkiye'de yaşama tutundu Lösemili Nagima Türkiye'de yaşama tutundu İhracatçılar avokado ve yaban mersini için yeni pazar arayışında İhracatçılar avokado ve yaban mersini için yeni pazar arayışında
Kaynak: AA

Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da taksicilere İngilizce, Almanca, Rusça öğretilecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:29 Pakistan'da tankerle otobüsün çarpıştığı korkunç kazada onlarca kişi öldü
16:07 Denizli'nin konuştuğu olay! İmam ve müezzinlerin escort kadınlarla birlikte oldukları öne sürüldü
16:03 Fenerbahçe'nin forveti Avrupa'ya transfer oldu!
16:19 Davada sürpriz gelişme! Elon Musk, Twitter'ı köşeye sıkıştırdı
15:54 Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Kasımpaşa'da fatura teknik direktör Sami Uğurlu'ya kesildi
15:34 Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü! 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı
15:28 Vatan Partisi'nden resmi açıklama: Doğu Perinçek, Suriye'ye giderek Beşar Esad ile gayri resmi olarak görüşecek
15:27 TFF'ye çıkarma yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakemler hakkında çarpıcı sözler: Hangisi doğru?
15:26 Oyuncu Levent İnanır'dan çok konuşulacak itiraf: Dayım Kadir İnanır yüzünden çocukluğumu yaşayamadım
15:32 Hakan Taşıyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan vefası Twitter'da gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 17:09:39. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da taksicilere İngilizce, Almanca, Rusça öğretilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement