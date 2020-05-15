Antalya'da yüzmek için ırmağa giren lise öğrencisi kayboldu - Son Dakika

Antalya'da yüzmek için ırmağa giren lise öğrencisi kayboldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yüzmek için ırmağa giren 16 yaşındaki lise öğrencisi, akıntıya kapılarak kayboldu.

Antalya'da yüzmek için ırmağa giren lise öğrencisi kayboldu, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yüzmek için ırmağa giren 16 yaşındaki lise öğrencisi, akıntıya kapılarak kayboldu.

Evliya Çelebi Anadolu Meslek Lisesi 2. Sınıf öğrencisi Mustafa Boz, yeni tip koronavirüs (Kovid) salgını dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına 15-20 yaş grubu için 4 saatliğine ara verilmesini fırsat bilerek okul arkadaşlarıyla buluştu.

Arkadaşlarıyla Manavgat Irmağı'nın kıyısına giden Boz, Çevreyolu Köprüsü yakınlarından yüzmek için ırmağa girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan genç, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Arkadaşları ve çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye, sahil güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri ırmak boyunca arama çalışması başlattı.

Arkadaşının kaybolduğunu gören ve kriz geçiren Mehmet Sürmeli, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Gencin ırmakta kaybolduğu haberini alarak olay yerine gelen ailesi de fenalık geçirdi.

Evliya Çelebi, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 05:42 Kaynak: AA

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