Antalya'da yüzmek için ırmağa giren lise öğrencisi kayboldu - Son Dakika

Gencin ırmakta kaybolduğu haberini alarak olay yerine gelen ailesi de fenalık geçirdi.

Arkadaşları ve çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye, sahil güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi.

Arkadaşlarıyla Manavgat Irmağı'nın kıyısına giden Boz, Çevreyolu Köprüsü yakınlarından yüzmek için ırmağa girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan genç, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Evliya Çelebi Anadolu Meslek Lisesi 2. Sınıf öğrencisi Mustafa Boz , yeni tip koronavirüs (Kovid) salgını dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına 15-20 yaş grubu için 4 saatliğine ara verilmesini fırsat bilerek okul arkadaşlarıyla buluştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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