Antalya derbisinde 13. randevu - Son Dakika

Antalya derbisinde 13. randevu

Süper Lig'de aynı şehrin iki takımı Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, hafta sonu tarihlerinde 13. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de aynı şehrin iki takımı Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, hafta sonu tarihlerinde 13. kez karşı karşıya gelecek.


Süper Lig'in 32. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, pazar günü Antalya Stadyumu'nda Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi Halis Özkahya, Mehmet Metin, Bahtiyar Birinci hakem üçlüsü yönetecek. Ligin ikinci yarısındaki, ikinci yenilgisini Medipol Başakşehir karşılaşmasında alan kırmızı-beyazlılar, son maçında şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor deplasmanından 2-2 beraberlikle dönmüştü. Ligde 38 puanla 10. sırada bulunan Antalyaspor, bu hafta sonu ise sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak. Ligi en iyi yerde tamamlamayı hedefleyen kırmızı-beyazlılarda kart ve sakat futbolcular ise düşündürüyor.


11 eksik


Antalyaspor'da sakatlıkları devam eden Lukas Podolski, Sinan Gümüş, Rbery, Delvin N'dinga, Harun Alpsoy, Ersan Gülüm, Ondrej Celustka, Bahadır Öztürk, ülkesinden dönemeyen Charles, cezası bulunan Hakan Özmert ve Mukairu, Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek. Cezasını tamamlayan Makedon forvet Adis Jahovic ise bu zorlu karşılaşmada takımdaki yerini alabilecek.


13. randevu


Aynı şehrin iki takımı bu hafta tarihlerinden 13. kez karşılaşacak. İki takım arasında Süper Lig, 1. Lig ve Türkiye Kupası'nda oynanan maçlarda Aytemiz Alanyaspor'un 6, Fraport TAV Antalyaspor'un 4 galibiyeti bulunuyor. 2 karşılama da beraberlikle sonuçlandı. Süper Lig'in ilk yarısında Alanya'da oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlanmıştı.


İki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde eşleşmiş, bu karşılaşmaları Aytemiz Alanyaspor 1-1 ve 4-1'lik skorlarla kazanmıştı - ANTALYA

Aytemiz Alanyaspor, Antalya Stadyumu, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 15:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Antalya derbisinde 13. randevu - Son Dakika Spor
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