Antalya gündem haberi... Kaş'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika
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Antalya gündem haberi... Kaş'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

19.10.2022 16:04
Antalya gündem haberi... Kaş'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

Antalya yerel gündem haberine göre Kaş ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı.

Kaş ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, muhtarlar adına Çeşme Mahallesi Muhtarı Mahir Akkuş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından Kaş Belediyesince İnceboğaz Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda muhtarlara yemek ikram edildi, hediye verildi.

Kaş Kaymakamı Murat Öztürk, yaptığı konuşmada, muhtarların gününü tebrik etti.

Muhtarlığın çok eski, köklü, kadim bir sistem olduğunu belirten Kaymakam Öztürk, "Yaklaşık 150 yıldan beri yerinden demokrasinin en güzel örneklerinden birini bu ülkede veriyoruz. Köy muhtarlığı, köy derneği, ihtiyar heyeti, bugün dünyada eşi benzeri olmayan bir sistemdir. Aynı zamanda yerinden demokrasinin, halkın kendi kendini yönetmesinin iradesidir. Kamu görevlerinin yeknesak şekilde yürümesini kolaylaştıran bir sistemdir. Muhtarlar bizim için vatandaşla devlet arasında ara bulucudur." ifadelerini kullandı.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da muhtarların gününü kutlayarak, "Nice Muhtarlar Günü toplantılarında, merasimlerinde bir araya gelmeyi diliyorum." dedi.

Kaş Belediyesi olarak, 54 mahalleye diğer kamu kurumlarıyla beraber ihtiyaçlar nispetinde, kaynaklar ölçüsünde eşit şekilde hizmetler götürdüklerini ifade eden Ulutaş, şöyle devam etti:

"Tüm muhtarlarımızın tek gayesi, isteği var, mahallesine bir hizmet gelmesi ve orada vatandaşın memnuniyetini sağlamak. Bunun için muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Muhtarlık görevini yapmış, ebediyete irtihal etmiş muhtarlarımızı rahmetle anıyorum. Bugün vazife yapan, mahallesine, mezrasına hizmet eden tüm muhtarlarımızı tebrik ediyorum."

Çeşme Mahallesi Muhtarı Mahir Akkuş ise güne katılan protokol üyelerine ve muhtarlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Kaymakam Öztürk ve Başkan Ulutaş, günün anısına muhtarlara hediye verdi.

Programa, Garnizon Komutanı Binbaşı Hüseyin Sadık, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Erol, Sahil Güvenlik Komutanı Üsteğmen Ahmet Dağıstan da katıldı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Antalya gündem haberi... Kaş'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

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