Düğünde kocası tarafından katledilen kadının son nefesini çocuklarının gözü önünde verdiği ortaya çıktı

Dün gece saat 22.00 sırasında Döşemealtı ilçesi Dağbeli Mahallesi'nde Serkan A. (42), boşanma aşamasında olduğu eşi Şenay Ayvaoğlu (37) ile konuşmak için düğünde bulunduğu alana geldi. İddiaya göre Serkan A., konuşmak istediği eşini otomobile bindirmek isteyince genç kadın itiraz etti.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Bunun üzerine Serkan A., eşine tabanca ile iki el ateş etti. Silah sesi üzerine olay yerine gelen vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 3 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından kadının cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

"HUNHARCA KATLEDİLMİŞ"

Cenazeyi almaya anne ve babası geldi. Morg önünde uzun süre gözyaşı döken anneyi yakınları sakinleştirdi. Şahsın cinayeti 5, 10 ve 17 yaşındaki 3 çocuğunun gözleri önünde işlediği öğrenildi. Baba Ali Okulu, "Kızımı hunharca katletmiş. Bir de bunu çocuklarının gözü önünde yapıyor. Uzaklaştırma kararı da vardı. Şahıs daha önce kızımı tehdit etmişti" dedi.

DAHA ÖNCE DE KOLUNU KIRMIŞ

Avukat Mehmet Aykan ise, "İlk olarak ayın 22'sinde Ankara'dan dönerken Şenay hanım beni aradı, dinlenme tesisinde yakalayarak kolunu kırmış. Şikayeti üzerine oradan bir uzaklaştırma kararı vardı. Akabinde Antalya'ya geldikten sonra uzaklaştırma kararı da buradan aldırdık. Tehditlerine sürekli devam ediyordu. 2-3 ayrı dosya vardı. Dün gece Şenay hanım düğün için annesinin babasının yanına gidiyor. Yanında da çocukları var. O sırada ağaçların altına saklanmış, oradan çıkıp kafasına sıkıyor. Hiçbir şey demiyor, planlı ve tasarlı oluyor. Henüz yakalanmadı şahıs" dedi.

HER YERDE ARANIYOR

Aile tarafından alınan Şenay Ayvaoğlu'nun cenazesinin Dağbeli Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenilirken, kaçan şahsı yakalamak için çalışmalar devam ediyor.