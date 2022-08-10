Kargo kamyonu otomobile çarptı - Son Dakika
Üye Girişi

Kargo kamyonu otomobile çarptı

10.08.2022 10:27

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kargo kamyonu otomobile çarptı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kargo kamyonu otomobile çarptı.

Kaza, Demokrasi Bulvarı'nda meydana geldi. Çevreyolu'ndan yapay şelale istikametine giden Ergün Okudan idaresindeki 07 UD 031 plakalı otomobile, Nihat Y.'nin kullandığı 35 V 5903 plakalı kargo kamyonu yandan çarptı. Kargo kamyonu ile refüj arasında sıkışan otomobildeki sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kazanın ardından Demokrasi Bulvarı bir süreliğine trafiğe kapandı. - ANTALYA

YORUMLAR
500
283 promil alkollü sürücünün ehliyetinin olmadığı ve arandığı ortaya çıktı 283 promil alkollü sürücünün ehliyetinin olmadığı ve arandığı ortaya çıktı MANAVGAT'TA ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ MANAVGAT'TA ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ Manavgat'taki orman yangını büyümeden söndürüldü Manavgat'taki orman yangını büyümeden söndürüldü
Kaynak: İHA

Demokrasi, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kargo kamyonu otomobile çarptı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:13 Şeyma Subaşı'nı çileden çıkaran 'metres' yorumu! Tespit ettirip dava açtı
16:46 Ölümcül derecede zehirli! Ayakkabıya saklanan kobra yılanı korkuttu
16:36 Motorine yapılan 1 liralık indirimin sevinci kısa sürdü! Bu geceden itibaren 81 kuruşluk zam geliyor
16:31 Donald Trump, yemin altında sorgulanmadan önce sosyal medyadan tepki gösterdi: Muz cumhuriyeti
16:11 Şarkıcı Yeliz, 6 sene yaşadığı korkunç şiddeti anlattı: Saçım etimden kopmuştu
16:11 Pençe-Kilit bölgesinden kötü haber! Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek şehit oldu
15:48 Çin'de hayvanlardan insanlara geçen yeni ölümcül bir virüs ortaya çıktı! En belirgin semptomları yorgunluk ve öksürük...
15:41 Başına 2500 dolar ödül veriliyor! Üniversiteliler, 5 metre uzunluğundaki 104 kiloluk Burma pitonunu yakalamayı başardı
15:40 ABD'de enflasyon rakamları temmuz ayında yüzde 8,5'e geriledi
15:37 Amerikalı kadın turist, Fransa'da girdiği umumi tuvalette tecavüze uğradı! Ülkede kaçak yaşadığı tespit edilen zanlı yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 17:26:22. #1.12#
SON DAKİKA: Kargo kamyonu otomobile çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement