"Antalya'nın tarımsal kapasitesini ve kalitesini arttırmayı amaçlıyoruz"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kentin tarımsal kapasitesini ve kalitesini arttırmayı amaçladıklarını belirtti.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kentin tarımsal kapasitesini ve kalitesini arttırmayı amaçladıklarını belirtti.

Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Karaloğlu, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün (BATEM) Narenciye ve Aksu kampüslerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

BATEM'in Narenciye kampüsündeki Sergi Evi'nin restorasyonunu inceleyen Karaloğlu, buranın Antalya'nın bir tarım müzesi gibi olacağını belirtti.



Sergi Evi tamamlandığında, Antalya'nın en huzurlu ve büyüleyici noktalarından biri olacağını aktaran Karaloğlu, şunları kaydetti:



"Sergi Evi'nin birinci katında çocuklara yönelik olarak düzenleme yapılacak. Çocuklarımız burada tarımın ne olduğu, nasıl yapıldığı ve onların bu sürece nasıl katkıda bulunabileceklerine yönelik film ve animasyonlar izleyecekler. Binanın ikinci katında ise kurumumuzun Antalya tarımına geçmişten bugüne sağladığı katkılar, kronolojik bir akışla tarihi belge ve objeler ile sunulmaya çalışılacak. Ayrıca Sergi Evi'ne gelen misafirlerimiz sergiyi gezdikten sonra portakal ve lavanta bahçelerinde gezebilecek, tıbbi bitkiler ve onların yararları hakkında yetkililerden bilgi alabilecekler. Ayrıca ziyaretçilerimiz bitkileri kendi elleri ile dikerek bakımlarını üstlenebilecek. Vatandaşlarımız şehrin göbeğinde doğallığın tadını çıkaracak."



Vali Karaloğlu, BATEM'in sadece Antalya'nın tarımsal hafızası değil tarımsal üretim merkezi de olduğunu ve bu proje ile aynı zamanda bir tarımsal turizm merkezine dönüşeceğini ifade etti.

"Yeni laboratuvarlar inşa ediyoruz"

Aksu'daki BATEM kampüsünü de ziyaret eden Karaloğlu, burada inşaat çalışması devam eden laboratuvarları inceledi.

Karaloğlu, burada yaptığı açıklamada da BATEM'in Narenciye, Çallı, Aksu, Kocayatak ve Kayaburnu olmak üzere 5 farklı kampüsünde faaliyet gösteren tüm laboratuvarları Aksu'da bir araya getireceklerini kaydetti.

Karaloğlu, "Yeni laboratuvarlar inşa ediyoruz. İnşaatımız tamamlandığında, gıda ve tıbbi bitkiler ile bitki koruma laboratuvarları diye iki ayrı bölümde toplamda 12 laboratuvar, 1 eğitim kompleksi ve soğuk hava depolarımız olacak. Antalya'yı sadece Türkiye'nin değil dünyanın en önemli tarımsal üretim merkezlerinden birisi yapabilecek bir altyapıya sahip olacağız. Yapılan bu çalışmalarla Antalya'nın tarımsal üretimde öncü olmasını, tarımsal kapasitemizi ve kalitemizi arttırmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.



Tarımsal üretim denilince BATEM



Sorumluluk alanı Batı Akdeniz Bölgesi olan ve 5 ayrı lokasyonda 2 bin 856 dekar açık, 41 dekar örtüaltı ve 4 dekar kapalı laboratuvar alanında çalışmalarını devam ettiren BATEM, tarla bitkileri, subtropik meyveler, sebzeler, tıbbi ve aromatik bitkiler, gıda, bitki besleme, bitki sağlığı, tarım ekonomisi ve süs bitkileri konularında, ıslah, yetiştirme tekniği, bitki sağlığı, gıda teknolojisi ve hasat sonrası fizyolojisi ile ilgili araştırmalar yürütüyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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