ANTALYA - ÖZEL) Araç ve yaya trafiğine kapatılan dünyaca ünlü sahil atlı birliklerin kontrolünde - Son Dakika

Araç ve yaya trafiğine kapatılan dünyaca ünlü sahil atlı birliklerin kontrolünde

Konyaaltı sahilin denetimini Sunny, Clermont ve Babylone yapıyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışları kapatılan Konyaaltı Sahili'nin denetimi atlı polislerin kontrolünde

Sosyal mesafe kuralına uyarak birbirleriyle uyum içerisinde olan atlar, sahilde kuş uçurtmuyor

ANTALYA - Antalya'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan dünyaca ünlü sahilin denetimini atlı polisler sağlıyor. Sunny, Clermont ve Babylone isimli üç atın üzerindeki görevli ekipler, sahilde kuş uçurtmuyor.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Polis Grup Amirliğine bağlı atlı polisler, korona virüs tedbirleri kapsamında yaya ve araç trafiğine giriş ile çıkışları kapatılan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denetim gerçekleştiriyor. Günde 4 saat boyunca 6 kilometrelik sahil bandı boyunca devriye gezen ekipler, sahile inip denize girmek, yürüyüş ve spor yapmak ya da bisiklet sürmek isteyen vatandaşları uyarıyor. Sosyal mesafe kuralına uyarak birbirleriyle uyum içerisinde olan Sunny, Clermont ve Babylone isimli üç at, sahilde adeta kuş uçurtmuyor. Görev dışında kalan zamanlarda da sıkı eğitimden geçirilen atların sık sık muayeneleri de yapılıyor.



"Sağlık için evde kal Türkiye'm"

Atlı Polis Grup Amir Vekili Baş Polis Nevzat Budak, alınan tedbirler kapsamında üç at ve personellerle birlikte sahil bandında devriye gerçekleştirdiklerini söyledi. "Sağlık için evde kal Türkiye'm" diyerek vatandaşlara mesaj veren Budak, "Sunny, Clermont ve Babylone isimli atlarımızla burada devriyelerimiz devam ediyor. Sahil şeridine vatandaşlarımızın girmesini, spor yapmasını, bisiklet sürmesine müsaade etmiyoruz." diye konuştu.