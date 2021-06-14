ANTALYA PENCEREDEN ATILDIĞI İDDİA EDİLEN SAFİYE'NİN AVUKATI: OLAY KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS - Son Dakika

ANTALYA'da 10 aydır birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Aytaç Süleyman Daşbudak (32) tarafından ikinci kat penceresinden atıldığı iddia eden Safiye Nur Gürbüz'ün (24) avukatı Mine Tanrıverdi, soruşturmanın 'kasten yaralama'dan yürütüldüğünü belirterek, "Bu olay öldürmeye teşebbüstür. Savcılığa sanığın 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanması için müracaatta bulunduk" dedi.

Olay, 22 Mayıs günü saat 06.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'nde, 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Hemşire Safiye Nur Gürbüz, saat 05.00 sıralarında oto galeri sahibi erkek arkadaşı Aytaç Süleyman Daşbudak'ın yaşadığı eve geldi. Burada Gürbüz ve Daşbudak arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Gürbüz, aldığı darbelerle yaralandı. Bir süre pencere önünde devam eden kavga sırasında Safiye Nur Gürbüz, apartmanın girişinde park halindeki Aytaç Süleyman Daşbudak'a ait 07 TED 11 plakalı otomobilin üzerine düştü.

Cam tavanının kırılması sonucu otomobilin içine düşen Safiye Nur Gürbüz'ü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, kanlar içindeki Gürbüz'ü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne, başını mermere vurup kendisini yaralayan erkek arkadaşı Daşbudak'ı ise Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü. Polise verdiği ilk ifadesinde kendisini erkek arkadaşının pencereden attığını söyleyen Safiye Nur Gürbüz, "Aramızda tartışma çıktı. Bu yüzden beni pencereden aşağıya attı" dedi.

'HESABINDAN PARASINI ÇALMAKLA SUÇLADI'

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Daşbudak ise kız arkadaşı ile yaklaşık 10 aydır birlikte olduklarını söyledi. Kız arkadaşının ev kirasını ödeyemediği için ev sahibi tarafından evden çıkarılması sonrası yanına geldiğini belirten Daşbudak, "Yanımda kaldığı süre içinde cep bankacılık hesabımda bulunan 4 bin 250 lirayı kendi hesabına aktarmış. Kendisinden şikayetçi oldum. Sabah 05.00 sıralarında yine geldi. Aramızda tartışma çıktı. Bana vurmaya başladı. Daha sonra pencereye çıkıp, kendini aşağıya bıraktı" diye konuştu. Aytaç Süleyman Daşbudak, işlemlerinin ardından çıkartıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

'ÇOK GÜÇLÜ BİR KIZ'

Önce Çocuk ve Kadınlar Derneği olarak Safiye Nur Gürbüz'ün avukatlığını üstlenen Mine Tanrıverdi, Aytaç Süleyman Daşbudak hakkındaki soruşturmanın 'kasten yaralama' suçundan yürütülmesine tepki gösterdi. Soruşturmayı mevcut haliyle kabul etmediklerini ifade eden Mine Tanrıverdi, "Bu duruma çok üzüldük. Araba olmasaydı müvekkilim bugün hayatta olmayacaktı. Şüphelinin 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten cezalandırılması için itiraz ettik. Mücadelemizi elimizden geldiğince sürdüreceğiz. Umarım sesimizi duyururuz" dedi. Müvekkilinin sağlık durumunun her geçen gün daha iyi gittiğini de ifade eden Mine Tanrıverdi, "Çok güçlü bir kız. Annesinin yanında ve hala ayağa kalkamıyor. Psikolojik olarak kendisini iyi hissetmiyor. Kendisine bu konuda da destek olacağız" diye konuştu.