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Son Dakika Güncel Antalya sazlık alanda kaçak avcı alarmı

Antalya sazlık alanda kaçak avcı alarmı

1 saat önce

Sazlık alanda kaçak avcı alarmıAntalya'nın Konyaaltı ilçesindeki sazlık alanda dolaşan iki kaçak avcı, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı.

Antalya sazlık alanda kaçak avcı alarmı, System.String[]

Sazlık alanda kaçak avcı alarmı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki sazlık alanda dolaşan iki kaçak avcı, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. İki şüpheli, saatler sonra ellerinde tüfekleriyle portakal bahçesinde otururken yakalandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi Boğaçayı'ndaki sazlık alanda meydana geldi. Otluk ve sazlık alanda iki kişinin tüfekle dolaştığını görenler, durumu polise bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan iki şüpheli kaçmaya başladı. Çelik yelekleri ve uzun namlulu silahları ile otluk ve sazlık alana giren polis, dere yatağında arama çalışması başlattı. Buradan sonuç alamayan polis, aramayı portakal bahçelerine doğru genişletti. İki kaçak avcı, saatler sonra portakal bahçesi içinde yakalandı. Adları açıklanmayan iki şüpheli gözaltına alınarak, Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü.

Konyaaltı, Antalya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 01:52 Kaynak: DHA
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