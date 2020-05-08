Antrenör Zeki Akparlar Açıklaması

Kayserili antrenör Zeki Akparlar, yabancı futbolcuyla verilen önemin ve değerin yerli futbolcuya verilmediğini ifade ederek "Türk futbolcusuna güvenilsin" dedi.



Uzun yıllardır Kayseri amatör takımlarında antrenörlük yapan ve son yıllarda alt yapı antrenörü olarak Türk futboluna hizmet eden Zeki Akparlar, alt yapıya gereken önemin verilmemesinden şikayetçi. Antrenör Zeki Akparlar, "Türk futbolcusuna güvenirseniz bu ülkede mantar gibi futbolcu yetişir. O kadar yetenekli isimler var ki. Ama hocası bile yetenekli oyuncusu olduğunun farkında değil. Kaybolup gidiyor. Kulüp, antrenör kadar kaliteli olur. Antrenör ne kadar iyiyse takım o kadar iyi olur. Antrenörlerin özgüveni yüksek olacak. Hedefi olacak, akıllı olacak. Başarılı olacağına inanıyorsa, o yolda devam edecek. 30 yıldır bu düşüncedeyim. Şu zamana kadar yetiştirdiğim en üst düzey sporcudan daha üst düzey sporcu yetiştireceğim. Milli takımlara vereceğim. Buna inanıyorum" dedi.



Alt yapının en alt gruptan başladığına dikkat çeken Zeki Akparlar, "Alt yapı, en alt gruptan başlar. En alt grup nedir, U11'dir, U12'dir. Artık bu yaş gruplarının da altına iniyorsun U10, U9 yaş grupları. Buradan alıp yukarı çıkaracaksınız. Yukarıdan başlayıp, aşağı indiremezsiniz. Yukarıdan aldığın bir oyuncuyu bir alt grupta oynatamazsın ve sadece A takımda oynatabilirsin. Ama alttan yukarı çıktığı zaman sporcu bütün yaş gruplarında oynar deneyim kazanır ve gelişmesine göre profesyonel takımları yönlendirirsin" açıklaması yaptı.



Kayseri'de alt yapı ile uğraşan 4-5 tane kulüp olduğuna işaret eden Zeki Akparlar, "10 yıl önce Kayserispor ve Erciyesspor takımlarında 7,8 tane oyuncu banko oynuyordu. Hepsi amatör takımlardan yetişti. Kamber Sağlıkspor'da, Mehmet Topuz Yolspor'dan, Kemal Okyay Köy Hizmetleri'den, Erdinç Yavuz, Ali Turan ve Ramazan Durdu Şimşekspor'dan, İlhan Parlak Yerköyspor'dan. Bu çocukların hepsi oynuyordu. Şimdi niye A takımda oynayan futbolcu yok. Kayseri futboluna son 10 yılda en büyük zararı Kayserispor kulüp menajeri Süleyman Hurma vermiştir. Son 10 yılda Kayseri amatöründen 1 tane futbolcu alıp değerlendirmedi. Kayseri futboluna, amatöre en büyük darbeyi Hurma vurdu" cümleleri kurdu.



Antrenör Akparlar, "Amatörlere niye ilgi yok. Amatör takımda oynamadan profesyonel takıma direkt oynayan 1 oyuncu var mı. Sporcuya değer verirsen, sporcular da sana değer verir. Camia içerisindeki hocalara değer verirsen, hocalarda sana değer verir. Bugün Trabzonspor'daki Abdulkadir Ömür 2,5 yıl önce 200 bin TL'ye yıllık oynuyormuş. Bugün ise 20-25 milyon Avro bahsediyorlar. Bundan sonra yerli yüksek rakamlar ile yabancı oyuncu alınamayıp yerli oyunculara yönelmek zorunda herkes. Yöneleceğine de yürekten inanıyorum. Yönelmezse ne olur! Profesyonel takım diye bir şey kalmaz. Profesyonel takım hocalarına dipnot olarak söylüyorum, amatör sporcularına değer vermelerini, amatör takımlara çalıştırdıkları profesyonel takımlardaki amatör takımlara güvenle bakmalarını istiyorum" açıklamalarında bulundu. - KAYSERİ