AP Milletvekillerinden ABD'ye Eleştiri

Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi (AFET) üyesi bazı milletvekilleri, ABD'nin Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi Andrew Puzder'ın katıldığı toplantıda özellikle Grönland anlaşmazlığı üzerinden Washington'un AB'ye yaklaşımını ve dış politikasını eleştirdi.

AFET toplantısında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Puzder, görevinin başından bu yana ABD-AB arasındaki ticaret anlaşmasının onaylanması için çalışmalarda bulunduğunu anlattı.

Puzder, ABD merkezli teknoloji şirketlerinin AB pazarında büyümek istediğini ancak kıtadaki yasal düzenlemelerin buna engel teşkil ettiğini ifade etti.

Ayrıca Puzder, "(AB'nin) Dijital Hizmetler Yasası, dijital pazarlama yasası var ama umarım bu yasayı değiştirmenin bir yolunu bulabiliriz, böylece bu teknoloji şirketleri burada daha hızlı büyüyebilirler." dedi.

AB'nin yapay zeka alanında önemli rol oynaması gerektiğini söyleyen Puzder, bu alanda ABD ve Çin arasında rekabet olduğunu ve bir ortağa ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

AP'nin ABD ile ilişkiler delegasyonu Başkanı ve AFET üyesi milletvekili Brando Benifei ise son haftaların transatlantik ilişkilerde uzun süreli etkileri olacak "yeni dip noktası" oluşturduğunu belirterek "Askeri güç veya ekonomik baskı yoluyla, müttefikleri, (onların) topraklarını ele geçirmekle tehdit ettiğinizde, asla aşılmaması gereken bir kırmızı çizgiyi aşmış olursunuz." eleştirisinde bulundu.

AFET üyesi milletvekili Hilde Vautmans da Grönland bağlamında ABD'nin bazı Avrupa ülkelerine gümrük vergisi getirdiğini ve daha sonra kaldırdığını hatırlatarak, "Üzerinde anlaşmaya varılan gümrük vergilerinin aynı kalacağına güvenebilir miyiz, yoksa Beyaz Saray'ın keyfine göre gümrük vergilerini tek taraflı olarak değiştirme riskiyle karşı karşıya mıyız?" sorusunu yöneltti.

AFET üyesi bir diğer milletvekili Marc Botenga da "Çok ayrıcalıklı birisiniz, Sayın ABD Büyükelçisi. Avrupa ülkelerinin egemenliğini açıkça tehdit edebilen ve yine de burada kırmızı halı veya mavi halı muamelesi gören tek ülkeyi temsil ediyorsunuz. Bizi gümrük vergileriyle tehdit ettiniz, Grönland'ı ele geçirmekle tehdit ettiniz. Hatta şimdi bile bazı yasalarımızı değiştirmemiz gerektiğini tekrarlıyorsunuz." diye konuştu.

Aşırı sağ gruplardan ABD'ye destek

Diğer yandan, AP'deki aşırı sağcı Avrupa'nın Vatanseverleri (PfE) grubundan AFET üyesi Juan Carlos Girauta Vidal, ABD Büyükelçisine hitaben "(Venezuela Devlet Başkanı Nicolas) Maduro'nun gözaltına alınması ve demokrasiye kapıların açılması için attığınız adımlar nedeniyle ülkenize teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Aşırı sağcı diğer grup Egemen Ulusların Avrupası'ndan (ESN) Alexander Sell de ABD'nin Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesinde AB'nin eleştirildiği ifadelere atıfta bulunarak, "Kesinlikle katılıyorum. AP milletvekili ve Almanya için Alternatif Partisi temsilcisi olarak, sizin görüşünüzü paylaştığımızı söyleyebilirim." diye konuştu.