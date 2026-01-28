AP Milletvekillerinden ABD'ye Eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

AP Milletvekillerinden ABD'ye Eleştiri

28.01.2026 23:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Parlamentosu'nda ABD Büyükelçisi Puzder, AB ile ticaret ve dış politika konularında eleştirildi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi (AFET) üyesi bazı milletvekilleri, ABD'nin Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi Andrew Puzder'ın katıldığı toplantıda özellikle Grönland anlaşmazlığı üzerinden Washington'un AB'ye yaklaşımını ve dış politikasını eleştirdi.

AFET toplantısında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Puzder, görevinin başından bu yana ABD-AB arasındaki ticaret anlaşmasının onaylanması için çalışmalarda bulunduğunu anlattı.

Puzder, ABD merkezli teknoloji şirketlerinin AB pazarında büyümek istediğini ancak kıtadaki yasal düzenlemelerin buna engel teşkil ettiğini ifade etti.

Ayrıca Puzder, "(AB'nin) Dijital Hizmetler Yasası, dijital pazarlama yasası var ama umarım bu yasayı değiştirmenin bir yolunu bulabiliriz, böylece bu teknoloji şirketleri burada daha hızlı büyüyebilirler." dedi.

AB'nin yapay zeka alanında önemli rol oynaması gerektiğini söyleyen Puzder, bu alanda ABD ve Çin arasında rekabet olduğunu ve bir ortağa ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

AP'nin ABD ile ilişkiler delegasyonu Başkanı ve AFET üyesi milletvekili Brando Benifei ise son haftaların transatlantik ilişkilerde uzun süreli etkileri olacak "yeni dip noktası" oluşturduğunu belirterek "Askeri güç veya ekonomik baskı yoluyla, müttefikleri, (onların) topraklarını ele geçirmekle tehdit ettiğinizde, asla aşılmaması gereken bir kırmızı çizgiyi aşmış olursunuz." eleştirisinde bulundu.

AFET üyesi milletvekili Hilde Vautmans da Grönland bağlamında ABD'nin bazı Avrupa ülkelerine gümrük vergisi getirdiğini ve daha sonra kaldırdığını hatırlatarak, "Üzerinde anlaşmaya varılan gümrük vergilerinin aynı kalacağına güvenebilir miyiz, yoksa Beyaz Saray'ın keyfine göre gümrük vergilerini tek taraflı olarak değiştirme riskiyle karşı karşıya mıyız?" sorusunu yöneltti.

AFET üyesi bir diğer milletvekili Marc Botenga da "Çok ayrıcalıklı birisiniz, Sayın ABD Büyükelçisi. Avrupa ülkelerinin egemenliğini açıkça tehdit edebilen ve yine de burada kırmızı halı veya mavi halı muamelesi gören tek ülkeyi temsil ediyorsunuz. Bizi gümrük vergileriyle tehdit ettiniz, Grönland'ı ele geçirmekle tehdit ettiniz. Hatta şimdi bile bazı yasalarımızı değiştirmemiz gerektiğini tekrarlıyorsunuz." diye konuştu.

Aşırı sağ gruplardan ABD'ye destek

Diğer yandan, AP'deki aşırı sağcı Avrupa'nın Vatanseverleri (PfE) grubundan AFET üyesi Juan Carlos Girauta Vidal, ABD Büyükelçisine hitaben "(Venezuela Devlet Başkanı Nicolas) Maduro'nun gözaltına alınması ve demokrasiye kapıların açılması için attığınız adımlar nedeniyle ülkenize teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Aşırı sağcı diğer grup Egemen Ulusların Avrupası'ndan (ESN) Alexander Sell de ABD'nin Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesinde AB'nin eleştirildiği ifadelere atıfta bulunarak, "Kesinlikle katılıyorum. AP milletvekili ve Almanya için Alternatif Partisi temsilcisi olarak, sizin görüşünüzü paylaştığımızı söyleyebilirim." diye konuştu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AP Milletvekillerinden ABD'ye Eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mumbai değil Kastamonu Vatandaşlar hemen telefona sarıldı Mumbai değil Kastamonu! Vatandaşlar hemen telefona sarıldı
Prens Selman’dan dikkat çeken Türkiye talimatı Prens Selman'dan dikkat çeken Türkiye talimatı
Netanyahu kirli planını açıkladı Türk askerini resmen hedef aldı Netanyahu kirli planını açıkladı! Türk askerini resmen hedef aldı
Trabzon’da 3.8 büyüklüğünde deprem Trabzon'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Dünya devi firma 30 bin kişiyi işten çıkarıyor Dünya devi firma 30 bin kişiyi işten çıkarıyor
BAE’den ABD’yi küplere bindirecek karar: İran’a yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğiz BAE'den ABD'yi küplere bindirecek karar: İran'a yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğiz

00:18
En düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkaran düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı
En düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkaran düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı
22:14
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor Sömestr tatili uzayabilir
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir
22:03
FED, faizi sabit bıraktı
FED, faizi sabit bıraktı
21:54
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
21:01
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran’ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
20:41
AK Partili Özcan’dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 00:34:27. #7.11#
SON DAKİKA: AP Milletvekillerinden ABD'ye Eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.