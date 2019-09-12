Araç motoruna giren yavru kediyi vatandaşlar kurtardı

KARS - Kars'ta araç motoruna giren yavru kedi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Faikbey Caddesi üzerinde ışıklarda bekleyen bir araçtan gelen kedi sesi, araç sürücüsü ve vatandaşları harekete geçirdi. Gazi Ahmet Muhtar Paşa Kavşağına geçen sürücü, aracını park ederek kediyi aramaya başladı. Araç sürücüsüne yardım eden vatandaşlar motora girmiş yavru kediyi uzun uğraşlar sonucu çıkarmayı başardı.

Vatandaşın elinden kaçan yavru kedi, tekrar aracın altına girdi. Korkarak yeniden aracın motoruna giren yavru kedi, vatandaşları bir süre uğraştırdıktan sonra sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yavru kediyi eline alan vatandaş araç trafiğinin yoğun olduğu GAMP Caddesi'nden yavru kediyi uzaklaştırarak okul bahçesine bıraktı. Okul bahçesine bırakılan yavru kedi, daha sonra uzaklaşarak gözlerden kayboldu.