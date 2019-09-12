Son Dakika Haberleri: Araç motoruna giren yavru kediyi vatandaşlar kurtardı
Son Dakika Genel Haber

Araç motoruna giren yavru kediyi vatandaşlar kurtardı

1 saat önce

Araç motoruna giren yavru kediyi vatandaşlar kurtardıKARS - Kars'ta araç motoruna giren yavru kedi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Araç motoruna giren yavru kediyi vatandaşlar kurtardı

KARS - Kars'ta araç motoruna giren yavru kedi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Faikbey Caddesi üzerinde ışıklarda bekleyen bir araçtan gelen kedi sesi, araç sürücüsü ve vatandaşları harekete geçirdi. Gazi Ahmet Muhtar Paşa Kavşağına geçen sürücü, aracını park ederek kediyi aramaya başladı. Araç sürücüsüne yardım eden vatandaşlar motora girmiş yavru kediyi uzun uğraşlar sonucu çıkarmayı başardı.

Vatandaşın elinden kaçan yavru kedi, tekrar aracın altına girdi. Korkarak yeniden aracın motoruna giren yavru kedi, vatandaşları bir süre uğraştırdıktan sonra sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yavru kediyi eline alan vatandaş araç trafiğinin yoğun olduğu GAMP Caddesi'nden yavru kediyi uzaklaştırarak okul bahçesine bıraktı. Okul bahçesine bırakılan yavru kedi, daha sonra uzaklaşarak gözlerden kayboldu.

Araç motoruna giren yavru kediyi vatandaşlar kurtardı

Kars, Araç, Genel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da yakalanan 91 değnekçi, 108 lira ceza ile serbest kaldı
100 binden fazla aileye 1 milyar lira eğitim desteği verilecek Bakan Kurum: 5 yıl içinde 1,5 milyon konutu yenileyeceğiz Eşlerine not bırakıp kaçan kadınlar, PUBG'de tanıştıkları kişinin annesinin evinde bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 13:58:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Araç motoruna giren yavru kediyi vatandaşlar kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]