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Araklı'da yaşanan sel ve heyelanda hayatını kaybenler bugün toprağa veriliyor

47 dakika önce

Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler bugün toprağa verilmeye devam ediyor.

Araklı'da yaşanan sel ve heyelanda hayatını kaybenler bugün toprağa veriliyor, System.String[]
Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler bugün toprağa verilmeye devam ediyor. Çamlıktepe mahallesinde yaşanan selde hayatını kaybeden 7 kişiden Mehmet Cevahir için Araklı ilçe merkezinde cenaze namazı kılındı.

Araklı Merkez Hacı Hasan Küçük Camii'de öğle namazı sonrası Mehmet Cevahir için kılınan cenaze namazına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Araklı Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin ve Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi'nin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan hayatını kaybedenlerden Ali Kemal Coşkuner'in Ortahisar ilçesine bağlı Akkaya mahallesinde, Hasan Çakar'ın Beşikdüzü ilçesinde, Erdoğan Uzun'un Akçaabat'ın Akçaköy mahallesinde ve Baki Turhan'ın Yomra ilçesinin Yokuşlu mahallesinde bugün son yolculuklarına uğurlanması bekleniyor.

Yaşanan felakette hayatını kaybedenlerden İmam Soner Özbay ve Ali Abdullah Osmanoğlu dün Araklı ilçesinde toprağa verilirken, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:21 Kaynak: İHA
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