Araklı'da yaşanan sel ve heyelanda hayatını kaybenler bugün toprağa veriliyor

Trabzon
'un Araklı
ilçesinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler bugün toprağa verilmeye devam ediyor. Çamlıktepe mahallesinde yaşanan selde hayatını kaybeden 7 kişiden Mehmet Cevahir için Araklı ilçe merkezinde cenaze namazı kılındı.
Araklı Merkez
Hacı Hasan Küçük
Camii'de öğle namazı sonrası Mehmet Cevahir için kılınan cenaze namazına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, İYİ Parti
Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs
, Araklı Kaymakamı Mehmet Nuri
Çetin ve Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi
'nin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
Öte yandan hayatını kaybedenlerden Ali Kemal
Coşkuner'in Ortahisar
ilçesine bağlı Akkaya mahallesinde, Hasan Çakar'ın Beşikdüzü
ilçesinde, Erdoğan Uzun'un Akçaabat
'ın Akçaköy
mahallesinde ve Baki Turhan'ın Yomra
ilçesinin Yokuşlu mahallesinde bugün son yolculuklarına uğurlanması bekleniyor.
Yaşanan felakette hayatını kaybedenlerden İmam Soner Özbay ve Ali Abdullah Osmanoğlu dün Araklı ilçesinde toprağa verilirken, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. - TRABZON