Arap Ülkeleri'nden Suriye Mutabakatına Destek

31.01.2026 17:16
Arap ülkeleri Suriye hükümeti ile YPG arasındaki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.

Arap ülkeleri, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Suriye hükümeti ile SDG arasında ateşkes sağlanmasını ve bu kapsamda kademeli bir entegrasyon sürecinin başlatılmasına yönelik mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz." denildi.

Suriye'de siyasi sürecin başlatılması yönünde önemli bir adım olarak değerlendirilen ateşkesin, ülkenin birliğini destekleyecek, güvenlik ve istikrarı güçlendirecek, egemenlik ve toprak bütünlüğünü korumaya katkı sağlayacak bir adım olması temenni edildi.

Ayrıca açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Mısır, Suriye'nin birliğinin korunması ve ulusal kurumlarının desteklenmesinin gerekliliği konusundaki sarsılmaz tutumunu bir kez daha teyit etmektedir. Suriye'nin birliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan her türlü dış müdahaleyi veya saldırıyı kesinlikle reddediyoruz."

Katar

Katar anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada memnuniyetini dile getirdi.

Açıklamada, kapsamlı bir siyasi çözüme doğru önemli bir adım atıldığı ve varılan mutabakatlara saygı gösterilmesi ve istikrara yönelik diplomatik çabaların sürdürülmesi çağrısı yapıldı.

Katar, ayrıca anlaşma için yürütülen arabuluculuk çabalarından da övgüyle söz etti.

Rabıta

Suudi Arabistan merkezli Dünya İslam Birliği (Rabıta), Suriye'de kapsamlı ateşkes anlaşmasından duyduğu memnuniyete ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Suriye hükümeti ile SDG arasında kurumların devlet yapısına entegre edilmesini öngören kapsamlı ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını kaydeden Rabıta, Suriye'nin birlik, egemenlik ve istikrarını korumaya yönelik adımlara desteğini vurguladı.

Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Suriye, YPG, Son Dakika

