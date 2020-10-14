Arazi anlaşmazlığı cinayetinde babaya beraat, oğluna 5 yıl hapis - Son Dakika

BURSA'da amcası Hasan Bozkurt'u (63) öldürdüğü iddiasıyla tutuksuz yargılanan Halit Bozkurt (36) ile babası İsmail Bozkurt'un (58) yargılanması tamamlandı. Baba İsmail Bozkurt'un beraat ettiği davada oğlu Halit Bozkurt, 'meşru müdafa sonucu ölüme sebebiyet vermek' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçtiğimiz yıl mart ayında Osmangazi ilçesi Dobruca Mahallesi'nde meydana geldi. Dedelerinden miras kalan arsayı paylaşmak için bir araya gelen Hasan Bozkurt ile kardeşi İsmail Bozkurt arasında tartışma çıktı. İsmail Bozkurt'un oğlu Halit Bozkurt'un da karıştığı tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Hasan ve İsmail Bozkurt kardeşler yaralandı. Yaralılardan İsmail Bozkurt, Çekirge Devlet Hastanesi'ne, Hasan Bozkurt ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Bozkurt, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Olaydan sonra gözaltına alınan Halit Bozkurt, polise silah seslerini duyup geldiğini, babası ve amcasının birbirini vurduğunu anlattı. Ancak polis, şüpheli davranışlarda bulunan Halit Bozkurt'u yeniden sorguya aldı. El svabında barut izine rastlanan Halit Bozkurt, çapraz sorguda, amcası Hasan Bozkurt'u kendisinin vurduğunu itiraf etti. Halit Bozkurt, "Babam ve amcam, dedemden kalan arasa yüzünden sürekli kavga ediyorlardı. Dün de yine kavga ederken amcam yanında getirdiği av tüfeği ile babamı vurmuş. Ben de silah sesini duyunca koşarak, gittim. Babamı yerde kanlar içinde görünce, beni de vurmasın diye yanımdaki silahla amcama doğru rastgele ateş ettim. Cinayeti babam değil, ben işledim" dedi. Bozkurt tutuklanarak cezaevine gönderilirken, babası İsmail Bozkurt tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.MAYIS AYINDA TAHLİYE EDİLDİBaba-oğul hakkında Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemi ile dava açıldı. Yapılan yargılama sırasında Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Halit Bozkurt'un 'suç vasfının meşru müdafaa olarak değişme ihtimali bulunduğu gerekçesiyle tahliye talep etti. Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin tahliyesini reddettiği Halit Bozkurt, avukatı tarafından 8'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılan itirazla geçtiğimiz Mayıs ayında tahliye edildi.'KURŞUNLARDAN BİRİ HALA VÜCUDUMDA'Karar duruşmasına, tutuksuz sanıklar Halit Bozkurt, babası İsmail Bozkurt, taraf avukatları Seda Tutuş, Ali Özgür Berksun ile maktulün oğlu Erdal Bozkurt ile avukatı Burcu Özcan Yıldız katıldı. Savunmasını yapan sanık İsmail Bozkurt, Hasan Bozkurt'un kendilerini öldürmeye geldiğini belirterek, "Hasan Bozkurt bana ateş etti. Bana 4 tane kurşun isabet etti. Kurşunlardan bir tanesi halen kalçamda bulunmaktadır" dedi. Halit Bozkurt ise olayda suçu olmadığını, kendilerinin mağdur taraf olduklarını söyledi.SAVCI SANIKLARIN BERAATİNİ İSTEDİCumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütaalasında, sanık İsmail Bozkurt'un maktule yönelik herhangi bir eylemde bulunmaması nedeniyle beraatini, sanık Halit Bozkurt'un da öldürme kastıyla hareket etmediğinin anlaşıldığını, maktule karşı eyleminin kendisine ve bir başkasına yönelmiş gerçekleşen ve gerçekleşmesi muhakkak olan saldırıyı bertaraf etmek zorunluluğuyla hareket ettiğini belirterek sanığın beraatini istedi.SANIKLARDAN BİRİNE 5 YIL HAPİS

Ağırlaştırılmış yaralama suçunu işlediğini belirlenen Halit Bozkurt'a 14 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, eylemin haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet ve şiddetli üzüntü altında işlediği anlaşıldığından cezanın 7 yıla indirilmesine, yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkileri göz önünde bulundurularak cezanın 5 yıl 10 aya indirilmesine, sanık İsmail Bozkurt'un ise beraatine karar verdi.