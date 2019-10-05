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Ardahan'da kültür-sanat günlerine ilgi

1 saat önce

Ardahan'da kültür-sanat günlerine ilgiArdahan'da başlayan kültür-sanat günlerine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Ardahan'da kültür-sanat günlerine ilgi

Ardahan'da başlayan kültür-sanat günlerine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Ardahan Kültür Sanat Bileşenleri ve Ardahan Belediyesi tarafından düzenlenen 'Ardahan Kültür- Sanat Günleri' önceki gün başladı. 3-6 Ekim tarihleri arasında yapılan kültür ve sanat günlerine çok sayıda edebiyat, sanat ve bilim insanı katıldı. Bugün Tarihi Kura Köprüsü üzerinde yazarlar okurlarla buluşarak kitaplarını imzaladılar. Tarihi köprü üzerindeki canlı heykel gösterisi ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Ardahan Kültür Sanat Bileşenleri sözcüsü Yazar Kenan Karabağ ve Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yaptılar. Yarın akşam sona erecek olan etkinlikte siyasetçi, araştırmacı, yazar ve tarihçilerin katılımı ile Dursun Akçam Kültür Merkezinde söyleşi ve paneller yapılacak. Ardahanlı sanatçıların vereceği müzik dinletileriyle etkinlik sone erecek.

Ardahan'da kültür-sanat günlerine ilgi

Ardahan Belediyesi, Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:26 Kaynak: DHA
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