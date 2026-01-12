Ardahan Esnaf Odası\'nda Yeni Başkan Seçildi

Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odasının 31. olağan genel kurulu yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Genel kurul sonunda esnafın çoğunluğunun oyunu alan Candar Yılmaz Esnaf ve Sanatlar Odası Başkanlığına seçildi.

Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar odasının 31. olağan Genel Kurulu, Dursun Akçam Kültür Merkezinde yapıldı. 2 adayın yarıştığı genel kurulda kullanılan 657 oyun 392'sini alan Candar Yılmaz, Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına seçildi. Diğer aday İskender Alihanoğlu ise 248 oy aldı, 17 oy ise geçersiz sayıldı. 4 yıl hizmet için delegelerden yetki alan yeni başkan Yılmaz, "Esnafın derdi bizim derdimizdir" dedi.

Yılmaz, "Bugün bu sözü tutmak için görevi devralıyoruz. Bundan sonra odamız; Kapısı herkese açık, Sorunlara kulağını kapatmayan, Çözüm üreten, Şeffaf, adil ve çalışkan bir yönetim anlayışıyla yoluna devam edecektir. Genç esnafımızın, kadın esnafımızın, ustamızın, kalfamızın, çırağımızın sesi bu odada daha gür çıkacaktır. Hiç kimse kendini yalnız hissetmeyecek. Bu bir şahsın değil, esnafın zaferidir. Bu bir koltuğun değil, ortak aklın başarısıdır" dedi.

Yılmaz, son olarak, seçimin Ardahan esnafına, sanatkarına hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. - ARDAHAN