Son Dakika Haberleri: Arkasspor - İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 3-0

Arkasspor - İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 3-0

34 dakika önce

SALON: Atatürk VoleybolHAKEMLER: Sadettin Deneri (xx), Ferhat Büyükpamukçu (xx)ARKASSPOR: Mert Matic (xxx), Radke (xxx), Taht (xxx), Mustafa Koç (xxx), Yiğit (xxx), Lagumdzija (xxx), Burak Mert (xxx) İKBAL AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ: Muhammed (xx), Tunç (x), Mehmet (xx), Ekrem Caner (x), Fatih...

Arkasspor - İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 3-0, System.String[]


SALON: Atatürk Voleybol

HAKEMLER: Sadettin Deneri (xx), Ferhat Büyükpamukçu (xx)

ARKASSPOR: Mert Matic (xxx), Radke (xxx), Taht (xxx), Mustafa Koç (xxx), Yiğit (xxx), Lagumdzija (xxx), Burak Mert (xxx) 

İKBAL AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ: Muhammed (xx), Tunç (x), Mehmet (xx), Ekrem Caner (x), Fatih Fırat (x), Stankovic (xx), Beytullah (x), Nazım Berk (x)

SETLER: 25-16, 25-18, 25-18

SÜRE: 73 dakika (24, 25, 24)

Voleybol Efeler Ligi'nde Arkasspor, üst üste üçüncü galibiyetini evinde İkbal Afyon Belediye Yüntaş'tan aldı: 3-0. Atatürk Voleybol Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın setleri 25-16, 25-18 ve 25-18'lik skorlarla bitti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 07:33 Kaynak: DHA

Burak Mert, Mustafa Kemal Atatürk, Afyon, Spor
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