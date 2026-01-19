Arnavut Büyükelçi Yılın Kareleri Oylamasında

Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Blerta Kadzadej, Anadolu Ajansının (AA) 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğraflarının yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kadzadej, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2025 yılında çektiği, Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın Suriye'de çektiği "Kutlamalar" karesine oy veren Kadzadej, "Gazze: Açlık" kategorisinde Moiz Salhi'nin Gazze'deki açlığı gösterdiği kareye, "Portre"de Hasan Belal'in "Mehmet Ağa", "Spor"da Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Seyit Konyalı'nın "Desenli", "Günlük Hayat" kategorisinde de Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" fotoğraflarına oy verdi.

Kadzadej, oylamanın ardından yaptığı değerlendirmede Seyit Konyalı'nın karesindeki Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bulunan Karagöl Yaylası'nı ziyaret etmek istediğini belirterek, beğenilerin fotoğrafla kurulan bağ ile ilgili olduğunu söyledi.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.