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Arnavutköy'de Fabrika Yangını - Son Dakika
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Arnavutköy'de Fabrika Yangını

17.05.2022 15:20

İstanbul Arnavutköy’de aydınlatma malzemesi üreten bir fabrikada çıkan yangın, kısa sürede üç fabrikaya daha sıçradı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi söndürme çalışmalarına devam ediyor. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul Arnavutköy'de aydınlatma malzemesi üreten bir fabrikada çıkan yangın, kısa sürede üç fabrikaya daha sıçradı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi söndürme çalışmalarına devam ediyor. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Arnavutköy Haraççı Mahallesi Madalya Sokak'ta bulunan ve aydınlatma malzemesi üreten bir fabrikada, henüz belirlenemeyen bir nedenle bugün yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın üç fabrikaya daha sıçradı. İhbar üzerine Çatalca, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt'tan itfaiye ekipleri olay yerine geldi.

Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da katıldı. Vatandaşlar, yangına damacana ve hortum ile müdahale etti. Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ederken yangında ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.

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İstanbul, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de Fabrika Yangını - Son Dakika


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