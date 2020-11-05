Arnavutköy'de saat 22.00'dan sonra kapanmayan işletmelere ceza yağdı - Son Dakika

Arnavutköy'de saat 22.00'dan sonra kapanmayan işletmelere ceza yağdı
05.11.2020 09:44
Arnavutköy'de Covid-19 tedbirleri kapsamında saat 22.00'dan sonra kapanmayan işletmelere ceza yağdı.
Arnavutköy'de Covid-19 tedbirleri kapsamında saat 22.00'dan sonra kapanmayan işletmelere ceza yağdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın ardından dün itibari ile lokanta, berber, havuz, internet cafe, sinema ve cafeler saat 22.00'den itibaren kapanması kararı alınmıştı. Ancak Arnavutköy'de yapılan denetimlerde ise saat kuralına uymayan işletmeler, polis ekipleri tarafından belirlenerek ceza yağdı.
(Batuhan Toprak/İHA)
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