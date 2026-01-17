Arnavutköy'de garajda başlayıp 3 katlı binaya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın yanında bulunan garajda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki binaya sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Binada ve garajda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Dakika › Güncel › Arnavutköy'de Yangın Paniği - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?