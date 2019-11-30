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Arnavutluk'ta ölü sayısı 50'ye çıktı

7 saat önce

Arnavutluk'ta ölü sayısı 50'ye çıktıEnis TABAK, Prizren (DHA)- Arnavutluk'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde her geçen gün ölü sayısı artıyor.

Arnavutluk'ta ölü sayısı 50'ye çıktı

Enis TABAK, Prizren (DHA)- Arnavutluk'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde her geçen gün ölü sayısı artıyor.

Sayısız binanın yıkıldığı deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Arnavutluk'ta 3 günden bu yana ölü sayısının 50'ye yükseldiği açıklandı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama düzenlediği basın toplantısında, ölü sayısının 50'ye çıktığını belirtti. Deprem sonrası Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkeden yardım kuruluşlarının geldiğini söyleyen Rama, Acımızı paylaşan tüm devletlere teşekkür ediyorum dedi.

Arnavutluk'ta ölü sayısı 50'ye çıktı

Arnavutluk, Prizren, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 01:53 Kaynak: DHA
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