Arsin Belediyesi'nden billboardlu "Öğretmenler Günü" kutlaması - Son Dakika

Arsin Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü hazırlanan billboardlarla kutladı.

Arsin Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçenin çeşitli yerlerinde bulunan billboardlarda, mizahi paylaşımların altında "Bu yazıyı hatırlayabildiyseniz ve bu yazıyı okuyabiliyorsanız öğretmenlerimiz sayesindedir. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, şunları kaydetti:

"Biraz hatıra, çokça özlem. Bu yazıları yazabiliyor ve bu yazıları okuyup yüzümüzde bir tebessüm oluşup geçmişi yad edebiliyor ve geleceğe dair hayal kurabiliyorsak sizler sayesindedir. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ahirete irtihal eden öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyor, görevi başında olan öğretmenlerimizi ve öğretmen adaylarımızın anlamı ve önemi büyük olan 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum. Saygı ve sevgilerimle, sağlıcakla kalın."