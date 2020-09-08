Arter 5 yeni sergiyi sanatseverlerle buluşturuyor - Son Dakika

Arter 5 yeni sergiyi sanatseverlerle buluşturuyor

Güvenli bir ziyaret için binada alınan tedbirlerle misafirlerini ağırlamaya başlayan Arter, yeni sezonu 10 Eylül'de 5 yeni sergiyle açacak.

Arter 5 yeni sergiyi sanatseverlerle buluşturuyor, System.String[]

Güvenli bir ziyaret için binada alınan tedbirlerle misafirlerini ağırlamaya başlayan Arter, yeni sezonu 10 Eylül'de 5 yeni sergiyle açacak.

Arter Koleksiyonu'ndan ve koleksiyon dışından oluşturulan "Dinleyen Gözler İçin", "David Tudor ve Composers Inside Electronics, Inc.", "Yağmur Ormanı V (varyasyon 3)", "Gökcisimleri Üzerine", "KP Brehmer: Büyük Resim" ve "Alev Ebüzziya Siesbye Tekerrür" sergilerinin basın gösterimi gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Arter Kurucu Direktörü Melih Fereli, sanatçıların önemli bir kısmının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle toplantıya katılamadıklarını söyledi.

Sergilerin açılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Fereli, "Biz bir yıl artı bir gün önce bu mekanda yine çok kalabalık bir şekilde ve aşağıdaki mekanlarımızda yeni binamızın ve yeni 7 sergimizin açılışını yapmıştık. Hepimiz için umuyorum unutulmazlığı olan bir gündü. Arkasından çok heyecanlı bir şekilde sergi programlarımızın etrafında etkinliklerimize başlayabildik, konserlerimizi yapmaya başladık." ifadelerini kullandı.

İstanbul ve Türkiye'nin dışında birçok uluslararası kurumla ileriyle dönük ortaklık projeleri üzerine konuşmaya başladıkları bir dönemde salgın tedbirleri nedeniyle çalışmalarına ara vermek zorunda kaldıklarını anlatan Fereli, "Beş hafta içerisinde size taptaze, çok da heyecanlanacağınızı umduğum 5 yeni sergi hazırladık." dedi.

Bu süreçte Arter olarak yaşadıkları zorluklara değinen Fereli, "Arter'i yeniden yepyeni sergilerle açıyoruz, buna da çok ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum bu dönemde." değerlendirmesini yaptı.

"Sergi teklifini severek kabul ettim"

Sanatçı Alev Ebüzziya Siesbye, "Tekerrür"ün Türkiye'deki ilk müze sergisi olduğunu belirterek, "Şimdiye kadar Türkiye'de hiçbir müzede sergim olmamıştı. Bu müzenin Arter olması benim için hem çok heyecanlandırıcı hem de çok beni zor duruma düşüren bir teklifti. O teklifi çok severek ama büyük korkuyla da kabul ettim." diye konuştu.

Serginin hazırlıklarının 2,5 yıl önce başladığını dile getiren Siesbye, burada bulunmaktan gurur duyduğunu anlattı.

Arter Başküratör Emre Baykal, "Çok uzun bir zamandır yan yana olmaya hakikaten hasret kaldık. Çevrim içi yollar dışında sanatı, fiziksel mekanı içinde birebir deneyimleyebilmeye hasret kaldık. Uzun bir aradan sonra yine de sizlerle birlikte olmak buluşabilmek çok güzel, Arter ekibi olarak hepimiz bunun heyecanını taşıyoruz." dedi.

Salgın döneminin zorlu koşullar altında geçtiğini söyleyen Baykal, "Sürekli değişen yeni koşullar altında bütün bunlara göğüs germeye çalışmak, programı yeniden düşünmek, hiç alışık olmadığımız şartlar altında sergi kurmaya çalışmak çok zorlu bir süreçti." ifadesini kullandı.

Yeni programın içeriğine, mevcut ve yeni açılan sergilere dair bilgiler veren Baykal, şunları ekledi:

"Yedi sergiden beşi koleksiyondan oluşuyor. Biz İstiklal Caddesi'nde iken koleksiyonu sadece bir kez gösterdik, bu bilinçli bir karardı. Açılış sergimiz Starter'da koleksiyondan bazı eserleri paylaştık. Şimdi buradaki programımıza en büyük zenginliği katan kaynaklarımızdan biri koleksiyon. Biz de koleksiyonun potansiyellerini araştırmayı öğrenmeye başladık ve bundan çok keyif alıyoruz."

Arter koleksiyonundan beş yeni sergi ziyarete açılıyor

Bir Vehbi Koç Vakfı (VKV) kuruluşu olan Arter'in Koleksiyonu'ndan oluşturulan ve küratörlüğünü Arter Kurucu Direktörü Melih Fereli'nin üstlendiği "Dinleyen Gözler İçin" başlıklı sergi, çoğu müzikle güçlü bir bağ kuran 23 yapıtı bir araya getiriyor. Ziyaretçileri, galeri alanına hakim olan sessizliğin içinde yapıtlardan yükselen sesleri keşfetmeye ve hayal etmeye davet eden sergi, sesin sanatın ayrılmaz bir parçası olduğu konusundaki farkındalığı artırmaya odaklanıyor.

David Tudor tarafından tasarlanan ve Composers Inside Electronics, Inc. tarafından gerçekleştirilen "Yağmur Ormanı V (varyasyon 3)" başlıklı etkileşime açık yapıt ise Melih Fereli'nin küratörlüğüyle Karbon'da deneyimlenebiliyor. Yerleştirmede şamandıra, plastik fıçı, bakır kova, saksı ve raket gibi çeşitli gündelik kullanım eşyaları havada asılı şekilde mekana yayılırken farklı biçimlerde müdahale edilip birleştirilmiş bu nesneler, önceden kaydedilmiş ses dosyalarından gelen sinyallerle titreşiyor ve yağmur ormanlarının doğal seslerini hatırlatan bir ses ortamı meydana getiriyor.

Arter Koleksiyonu'ndan oluşturulan ve küratörlüğünü Kevser Güler'in üstlendiği "Gökcisimleri Üzerine" başlıklı grup sergisi, 28 sanatçının yapıtlarını kapsıyor. Tarihsel, kültürel ve ideolojik tanımlamalara dayanan sergi, çeşitli güncel eleştirilerden besleniyor.

Alman sanatçı KP Brehmer'in kapsamlı bir retrospektifine yer verilen "KP Brehmer: Büyük Resim" başlıklı serginin küratörlüğünü Selen Ansen üstleniyor. Sanatçının otuz yılı aşkın üretiminden geniş bir seçkinin bir araya getirildiği sergide, Brehmer'in esin kaynaklarını ve çalışma yöntemlerini ortaya koyan 200'den fazla yapıt ve arşiv malzemesi yer alıyor.

Alev Ebüzziya Siesbye'nin, Tekerrür başlıklı kişisel sergisi sanatçının son dönemde ürettiği yeni yapıtlarını bir araya getiriyor. Arter ekibinden Eda Berkmen'in küratörlüğünü üstlendiği sergide seramik sanatçısı Siesbye'nin tekrar kavramından yola çıkarak ve tek bir malzemeye, yönteme ve biçime odaklanarak gerçekleştirdiği üretim, yeni bir bağlamda sunuluyor.

Yeni sergileriyle 10 Eylül'de yeniden ziyarete açılacak olan Arter'de, ayrıca Altan Gürman retrospektif sergisi 24 Ocak 2021, Cevdet Erek'in Arter'deki galeri mekanına özel olarak tasarladığı Bergama Stereotip başlıklı sergisi ise 15 Kasım'a kadar görülebilecek.

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Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 17:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arter 5 yeni sergiyi sanatseverlerle buluşturuyor - Son Dakika

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