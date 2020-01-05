Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, Samsun'da sona erdi

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, sona erdi.

İlkadım Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, 5 kategoride 13 kulüpten 61 sporcu katıldı.

İkinci gün yarışları sonunda "Advanced Novice" kategorisinde kadınlarda Anna Deniz Özdemir birinci, Yağmur Derin Kevinç ikinci ve Fatma Şeyda Durmuş üçüncü, erkekler kategorisinde ise Efe Çetiz birinci oldu.

"Junior" kategorisinde kızlarda Güzide Irmak Bayır birinci, Ceren Karas ikinci ve Elif Su Erol üçüncü, erkekler kategorisinde Başar Oktar birinci, Alp Töre Ovalıoğlu ikinci sırada yer aldı.

"Senior" kategorisinde kadınlarda Sıla Saygı birinciliği, İlayda Bayar ikinciliği ve Sinem Kuyucu üçüncülüğü, erkekler kategorisinde de Burak Demirboğa birinciliği elde etti.

Kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyaları, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkan Vekili Recep Ali Er, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, İlkadım Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Turan ve Türkiye Buz Pateni Federasyonu Karadeniz Bölge Sorumlusu Davut Numanoğlu tarafından verildi.

İlk gün yarışları sonunda "basic novice" kategorisinde kadınlarda Selin Akbulut birinci, Selin Uğural ikinci ve Azra Ulus üçüncü, erkeklerde ise Mehmet Cenkay Karlıklı birinci, Ege İlter ikinci, Ege Alacan da üçüncü olmuştu.

"Intermediate novice" kategorisinde kadınlarda Defne Günce Kılıç birinci, Meriç Şahinolanlar ikinci, Defne Çetin üçüncü, erkeklerde de Efe Ergin Dinçer birinci, Ali Efe Güneş ikinci, Serdar Eski üçüncü sırada yer almıştı.