Son Dakika Haberleri: Artistik Cimnastik Dünya Kupası sona erdi
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Artistik Cimnastik Dünya Kupası sona erdi

7 saat önce

Mersin'in 3. kez ev sahipliği yaptığı Artistik Cimnastik Dünya Kupası, final müsabakalarıyla sona erdi.

Mersin'in 3. kez ev sahipliği yaptığı Artistik Cimnastik Dünya Kupası, final müsabakalarıyla sona erdi.

Akdeniz Oyunları kapsamında inşa edilen Cimnastik Salonu'nda düzenlenen kupanın finalinde, sporcular jüriden en iyi puanı almak için yarıştı.

Finaller, 11 ülkeden katılan sporcuların kıyasıya mücadelelerine sahne olurken, seyirciler de müsabakaları ilgiyle izledi.

Milli takım, erkeklerde 3 altın, 5 gümüş, bir bronz, kadınlarda da 2 altın ve bir gümüş madalya kazanarak kupanın en çok ödül alan takımı oldu.

Kupada dereceye giren sporculara ödüllerini Mersin Valisi Ali İhsan Su, Türkiye Cimnastik Fedarasyonu Başkanı Suat Çelen, Mersin Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan verdi.

Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda kategorilerinde dereceye giren sporcular şunlar:

Erkekler atlama masası:

1. Murat Agharzayev (Azerbaycan)

2. David Huddleston (Bulgaristan)

3. Neofytos Kyriakou (Güney Kıbrıs)

Erkekler paralel aleti:

1. Ferhat Arıcan (Türkiye)

2. Ahmet Önder (Türkiye)

3. Yordan Aleksandrov (Bulgaristan)

Erkekler barfiks:

1. Ümit Şamiloğlu (Türkiye)

2. Ahmet Önder (Türkiye)

3. Yordan Aleksandrov (Bulgaristan)

Erkekler yer hareketleri:

1. Aurel Benovic (Hırvatistan)

2. Mustafa Arca (Türkiye)

3. Rok Klavora (Slovenya)

Erkekler kulplu beygir:

1. Saso Bertoncelj (Slovenya)

2. Ferhat Arıcan (Türkiye)

3. Ahmet Önder (Türkiye)

Erkekler halka:

1. İbrahim Çolak (Türkiye)

2. Yunus Emre Gündoğdu (Türkiye)

3. Javidan Babayev (Azerbaycan)

Kadınlar atlama masası:

1. Teja Belak (Slovenya)

2. Tjasa Kysselef (Slovenya)

3. Tijana Tkalcec (Hırvatistan)

Kadınlar yer hareketleri:

1. Göksu Üçtaş Şanlı (Türkiye)

2. Tutya Yılmaz (Türkiye)

3. Doan Quynh Nam Tran (Vietnam)

Kadınlar asimetrik paralel:

1. Nazlı Savranbaşı (Türkiye)

2. Megan Ryan (İrlanda)

3. Jane Heffernan (İrlanda)

Kadınlar denge aleti:

1. Audrey Rousseau (Kanada)

2. Teja Belak (Slovenya)

3. Katelyn Nguyen (Vietnam)

Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 03:34 Kaynak: AA
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