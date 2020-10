"Artritli eller, Hazer Amani'yle mutfakta" - Son Dakika

Eklemlerin ağrılı ve iltihabi bir hastalığı olan artrit ile ilgili yapılan bir etkinlikte hastalar, şef Hazer Amani'yle birlikte mutfağa girdi.Toplantıya ev sahipliği yapan Türkiye Romatoloji Derneği Başkanı Vedat Hamuryudan; projenin amacını "Hastalıkla ilgili farkındalığı artırmak, erken tanının önemini vurgulamak ve hastaların yaşamlarında iyi tedavinin önemine vurgu yapmak" olarak özetledi.

Türkiye Romatoloji Derneği'nin, Dünya Artrit Günü nedeniyle şef Hazer Amani ve uzman diyetisyen Dilara Koçak ile UCB Pharma'nın desteğiyle gerçekleştirdiği proje, bugün çevrim içi basın toplantısı ile tanıtıldı. Proje kapsamında, Uzman Diyetisyen Dilara Koçak'ın sunduğu yemek programı temalı sohbete, Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) üyesi hekimler hastalarıyla birlikte katıldı. Hekimler, hastalarıyla romatoid artrit (RA) hakkında güncel bilgileri paylaşırken, hastalar da ünlü şef Hazer Amani'yle birlikte mutfağa girdi ve şefin tariflerini birlikte pişirdi. 'Hareket Özgürlüktür Youtube' kanalında yayınlanacak olan yemek programı videosu, hastalarda ve yakınlarında bilinç ve farkındalık yaratmayı hedefliyor.

"DÜNYADA 1.7 MİLYAR ARTRİT HASTASI VAR"

Türkiye Romatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Vedat Hamuryudan; çevrim içi gerçekleşen toplantıdaki açılış konuşmasında, tüm dünyada 1,7 milyar artrit hastası olduğunu belirterek, artrit hastalıklarının hem ölüm hem de engellilik açısından dünya nüfusunun genel sağlığı üzerinde en büyük etkiye sahip dördüncü sıradaki hastalıklar olduğunu ifade etti.

Toplantıda hastalığa dair bilgiler veren TRD Üyesi Prof. Dr. Nevsun İnanç ise, artritin en çok 20-50 yaşları arasında ortaya çıktığını söyleyerek, kadınlarda görülme sıklığının erkeklere kıyasla 3 kat daha fazla olduğuna ve ailesinde RA veya iltihaplı romatizması olanlarda daha sık görüldüğüne dikkat çekti.

"EN ÇOK İŞ GÜCÜ KAYBINA YOL AÇAN İKİ HASTALIKTAN BİRİ"

TRD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cemal Bes ise, son yıllarda romatoid artritte artan ilaç tedavisi seçenekleri ile ilaç dışı tedavilerin birlikte kullanılması sonucu, iltihabı kontrol altına almanın ve eklem hasarını önlemenin çok daha başarılı bir şekilde sağlandığını belirtti. Ancak artritin iş gücü kaybına yol açan iki hastalıktan biri olduğuna dikkat çekerek, tedavide kullanılacak tüm ilaçlara, eklem hasarı geri dönülmeyecek devreye girmeden önce başlamak gerektiğini önemle vurguladı.

"OTOİMMÜN BİR HASTALIK"

Toplantıda, nedeni tam olarak bilinmeyen otoimmün bir hastalık olan romatoid artritin görülme sıklığına dair bilgiler paylaşan TRD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Süleyman Özbek ise, genetik olarak yatkın kişilerde, otoimmün hastalıkların, tetikleyici bazı çevresel faktörler nedeniyle bağışıklık sisteminin normalden farklı çalışarak vücudun kendi dokularına saldırması ve sağlıklı dokuları yıpratması sonucunda ortaya çıktığını anlattı. Özbek, romatoid artritte de bu durumun, eklemlerde ve diğer dokularda hastalığa neden olduğunu belirterek, genetik yatkınlığı olan kişilerde sigara ve dişeti hastalıkları gibi çevresel etkenler sonucu hastalığın ortaya çıktığının düşünüldüğünü ifade etti.

"KORONA ŞÜPHESİ DURUMUNDA YARAR VE RİSKLER DİKKATE ALINMALI"

TRD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Vedat Hamuryudan, basın mensuplarından gelen soruları yanıtlarken hastalığın Covid19 ile ilgili bağı konusunda da şunları söyledi:

"COVID-19 şüphesi olmayan veya COVID-19 doğrulanmamış hastalara, tedavilerine herhangi bir değişiklik olmadan devam etmeleri tavsiye edilmelidir. COVID-19 şüphesi olmayan veya COVID-19 doğrulanmamış hastalara, tüm tedavilerine herhangi bir değişiklik olmadan devam etmelerini öneriyoruz. Özellikle kortizon ve bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçları alan hastalar, enfeksiyonlar açısından riskli sayılırlar. Ancak kullandıkları ilaçların kesilmesi durumunda da hastalıkları tekrarlayabilir ve organ hasarı oluşabilir. Bu nedenle ilaçlara devam etme durumuna olası yarar ve riskler göz önünde bulundurularak karar verilmelidir."

Türkiye Romatoloji Derneği'nin, eklemlerin ağrılı ve iltihabi bir hastalığı olan artrit ile ilgili verdiği bilgiler şöyle;

"Osteoartrit ve romatoid artrit, en yaygın artrit türleri olmakla birlikte çok sayıda farklı artrit türü vardır.

RA NASIL BİR HASTALIKTIR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

Romatoid artrit (RA), sıklıkla el-el bileği ve ayak-ayak bileğinin küçük eklemlerinde, dizlerde, dirseklerde ve daha seyrek olarak kalça ve omuzlarda sinsi bir şekilde başlayan ve uzun süre devam eden iltihaplı bir romatizmadır. Hastalık, etkilenen eklemlerde ağrı, şişlik ve sıcaklık artışına (artrit) ve sonuçta kemik hasarı ve işlev kaybına neden olabilir. RA genellikle yavaş yavaş ortaya çıkar ve haftalar, aylar içerisinde eklemlerde ağrı, tutukluk ve şişlik gelişir.

Hastalığın erken döneminde yorgunluk, kas ağrısı, hafif ateş ve kilo kaybı görülebilir.

Eklem çevresindeki bağlar ve kaslar gibi yumuşak dokularda da ağrı ve sıcaklık artışı gelişebilir.

Hastalık genellikle el ve ayak eklemleri gibi küçük eklemleri çift taraflı olarak tutar. El ve el bileğinde çok sayıda eklemin tutulumu, ince el hareketi gerektiren işleri (düğme açıp kapama gibi) işleri güçleştirir. Ayak küçük eklemlerinin tutulumu da özellikle yürürken ağrı hissedilmesine neden olabilir. Hastalık ilerledikçe küçük eklemlerin yanı sıra yüzde 20-50 oranında diz, dirsek, omuz ve kalça eklemi gibi büyük eklemler de etkilenebilir. Sabahları ve uzun süreli hareketsizlikten sonra eklemlerde tutukluk (katılık/sertlik) görülür. Eklemlerdeki tutukluk şikayeti 1 saatten fazla sürer. El bileği eklemlerindeki şişlik nedeniyle el bileğinden geçen sinire baskı olabilir ve elde uyuşukluk ortaya çıkabilir. Uzun süreli ve tedaviye iyi yanıt vermeyen hastalığı olan kişilerde el ve ayak parmaklarında ve kök eklemlerde şekil bozuklukları gelişebilir. Diz arkasındaki boşlukta eklem sıvısı ile dolu bir kist oluşabilir.

Boyunda ağrı, sabah tutukluğu ve hareketlerde kısıtlılık ortaya çıkabilir.

KİMLERDE VE HANGİ YAŞ GRUBUNDA GÖRÜLÜR?

Hastalık her yaşta görülebilmekle birlikte en çok 20-50 yaşları arasında ortaya çıkar. Kadınlarda görülme sıklığı erkeklere kıyasla 3 kat daha fazladır. Ailesinde RA veya iltihaplı romatizması olanlarda daha sık görülür.

ROMATOİD ARTRİTİN NEDENİ NEDİR?

RA, nedeni tam olarak bilinmeyen otoimmün bir hastalıktır. Otoimmün hastalıklar, genetik olarak yatkın kişilerde, tetikleyici bazı çevresel faktörler nedeniyle bağışıklık sisteminin normalden farklı çalışarak vücudun kendi dokularına saldırması ve sağlıklı dokuları yıpratması sonucunda ortaya çıkar. RA'da da bu olaylar eklemlerde ve diğer dokularda hastalığa neden olmaktadır. Genetik yatkınlığı olan kişilerde sigara ve dişeti hastalıkları gibi çevresel etkenler sonucu RA'nın ortaya çıktığı düşünülmektedir.

ROMATİZMAL HASTALIKLARIN DÜNYA GENELİNDEKİ YÜKÜ VE SIKLIĞI NEDİR?

Romatizmal ve kas-iskelet sistemi hastalıkları dünyadaki ikinci sırada gelen en büyük engellilik nedenidir. Artrit ve sırt ağrısı gibi kas-iskelet sistemi hastalıkları dünya genelinde 1,7 milyardan fazla insanı etkilemektedir ve hem ölüm hem de engellilik açısından dünya nüfusunun genel sağlığı üzerinde en büyük etkiye sahip dördüncü sırada gelen hastalıklardır.

Romatizmal ve kas-iskelet sistemi hastalıkları, lokomotor sistemin tüm ağrılı durumlarını kapsar. Çeşitli dejeneratif eklem ve yumuşak doku bozukluklarından sistemik bağ dokusu hastalıklarına kadar uzanan 200'den fazla farklı romatizmal ve kas-iskelet sistemi hastalığı tanımlanmıştır. Romatizmal ve kas-iskelet sistemi hastalıkları çoğunlukla eklemleri, tendonları, bağları, kemikleri ve kasları etkiler. Yaygın semptomları arasında, eklem veya kemik yıkımı ile bağlantılı olarak ağrı, şişkinlik ve sertlik, engellilik ve iş gücü kaybıdır. Bazı romatizmal hastalıklar aynı zamanda iç organları da tutar ve hızlı bir şekilde organ yetmezliğine ve ölüme neden olabilmektedir.

Romatizmal hastalıklar her yaş grubunda ve her iki cinsiyette de gelişebilmektedir ve sanayileşmiş toplumlarda daha fazla sayıda kişi bu hastalıklardan etkilenmektedir. Her yaş grubundan insanın üçte biri hayatlarının bir döneminde bu hastalıklardan etkilenir.Erken tanı daha ileri hasarların, sakatlığın önlenmesi adına çok önemlidir. Eğer uygun şekilde tedavi edilmezse hastaların yaşam kalitesi azalır, fiziksel yetenekler bozulur ve günlük aktiviteler etkilenir. Bu nedenle hastaların erken tanı ve tedavi için romatoloji uzmanlarına yönlendirilmesi gereklidir."

- İstanbul