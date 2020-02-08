Artvin'de depremzedeler yararına kermes düzenlendi - Son Dakika

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler yararına kermes düzenlendi.

Yusufeli Belediyesi öncülüğünde, ilçedeki Kadın Sanat ve Kültürevi'nde "Elazığ ve Malatya için el ele" sloganıyla düzenlenen kermesten elde edilecek gelir, depremzedelere gönderilecek.

Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, burada yaptığı konuşmada, böylesine anlamlı bir çalışmada emeği geçen herkese teşekkür etti.

Özdemir, güzel bir dayanışma örneği sergilendiğine dikkati çekerek, "Depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için belediyemiz öncülüğünde kadınlarımızın girişimiyle güzel bir dayanışma örneği sergileniyor. Kermesimize destek veren herkese ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Allah yurdumuzu her türlü felaketten korusun." diye konuştu.

Belediye Başkanı Eyüp Aytekin de Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremin yaralarını sarmak için Türkiye'nin tek yürek hareket ettiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından Özdemir ile Aytekin, kermesin açılışını gerçekleştirdi.