Artvin'de depremzedeler yararına kermes düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Artvin'de depremzedeler yararına kermes düzenlendi - Son Dakika

Artvin'de depremzedeler yararına kermes düzenlendi

6 saat önce

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler yararına kermes düzenlendi.

Artvin'de depremzedeler yararına kermes düzenlendi, System.String[]

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler yararına kermes düzenlendi.

Yusufeli Belediyesi öncülüğünde, ilçedeki Kadın Sanat ve Kültürevi'nde "Elazığ ve Malatya için el ele" sloganıyla düzenlenen kermesten elde edilecek gelir, depremzedelere gönderilecek.

Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, burada yaptığı konuşmada, böylesine anlamlı bir çalışmada emeği geçen herkese teşekkür etti.

Özdemir, güzel bir dayanışma örneği sergilendiğine dikkati çekerek, "Depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için belediyemiz öncülüğünde kadınlarımızın girişimiyle güzel bir dayanışma örneği sergileniyor. Kermesimize destek veren herkese ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Allah yurdumuzu her türlü felaketten korusun." diye konuştu.

Belediye Başkanı Eyüp Aytekin de Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremin yaralarını sarmak için Türkiye'nin tek yürek hareket ettiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından Özdemir ile Aytekin, kermesin açılışını gerçekleştirdi.

Malatya, Elazığ, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yardım kolilerini depremzedelere fırlatan şüpheli, PKK/KCK üyesi çıktı! Gözaltına alındı
Elazığ Sivrice'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi Elazığ'daki deprem felaketinden sonra felçli vatandaş yürümeye başladı Kendini yakan Adem Yarıcı'nın annesi konuştu: Parasızlıktan, açlıktan çocuğum gitti kendini yaktı

Son Dakika Haberleri
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu
15:24 Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi
15:05 Eski sevgili Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: Gerekli görürsem konuşuruz
13:41 Nesrin Cavadzade: Erkekler güçlü kadınlardan korkuyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 18:36:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Artvin'de depremzedeler yararına kermes düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]