Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlandı

07.03.2022 12:26
Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlandı

Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Milli İrade Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla törende, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun temsili canlandırıldığı törende konuşan Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, kentin kurtuluşunun 101'inci yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Esaret yıllarında birçok Artvinli'nin başta Merzifon, Amasya ve Tokat olmak üzere Türkiye'nin farklı illerine göç etmek zorunda kaldığını belirten Elçin, şöyle konuştu:

"Artvin halkı 43 yıl emperyalist güçlerin esaretinde kalmış, bu 43 yılın 40'ı Rus esaretinde geçmiştir. Artvinliler esaret altında kalmalarına rağmen 43 yıllık esaret döneminde şehir savaşı ve direnişi yaparak milliyetini, hürriyetini, namusunu, kültürünü ve dinini canı pahasına korumuştur. Kurtuluş Savaşı yıllarında verilen mücadelenin ardından düşman işgalinden kurtulup 7 Mart 1921'de vatan topraklarına katılmıştır."

Elçin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitleri rahmetle andı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu, halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu tören, gün dolayısıyla düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve resmi geçiş merasimiyle sona erdi.

Törene, Vali Vekili Onur Özaydın, İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Özgül, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Bilgin, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Kılınç ve vatandaşlar katıldı.

YORUMLAR
500
Ülkelerine dönemeyen Ukrayna'nın milli takım ekibi İnegöl'de ağırlanıyor Ülkelerine dönemeyen Ukrayna'nın milli takım ekibi İnegöl'de ağırlanıyor Sinop'ta uçurumda cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi Sinop'ta uçurumda cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi

Mustafa Kemal Atatürk, Artvin, Milli, Tören, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
12:24 Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, askeri saldırıyı işgal olarak tanımlamadı: Rusya ile dostluğumuz devam ediyor
12:04 Duvak yerine miğfer: Bombardıman altında düğün! Asker çift, cephede 'evet' dedi!
11:54 Ukraynalı bakan "Halkımızı Rus barbarlarından korumamıza yardım edin" dedi ve 500 kg'lik bombayı paylaştı
11:52 Kadın kıyafetleri giyip savaştan kaçmaya çalıştı! Ukraynalı adam sınırda yakayı ele verdi
11:52 Dolar yükselmeye devam ediyor: 14,30 TL'den satılıyor
11:50 Rus bombardımanı kurbanı Ukraynalı siviller toplu mezarlara gömülüyor
11:26 Köylüler kuluçkaya yatan ördeğin yumurtasından çıkanı görünce, kendilerine gelemedi
11:19 Şarkıcı Alişan'dan ayçiçek yağı stokçuluğuna tepki: 3 kuruş fazla kazanmak için yapılır mı?
11:13 Sağlık Bakanlığı emekli doktorları yeniden atayacak!
11:11 Acun Ilıcalı'dan, Survivor Yasin'e sert ayar: Kralı gelse umurumda değil, seni gönderirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 12:34:48. #1.12#
SON DAKİKA: Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement