Aşk Acısını Dindiren Şelale Kışla Kaplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Aşk Acısını Dindiren Şelale Kışla Kaplandı

18.01.2026 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BARTIN'ın Ulus ilçesinde 'Aşk acısını dindiren şelale' olarak ünlenen Ulukaya Kanyonu ve Şelalesi, karla kaplandı.

BARTIN'ın Ulus ilçesinde 'Aşk acısını dindiren şelale' olarak ünlenen Ulukaya Kanyonu ve Şelalesi, karla kaplandı. Bölgedeki manzara dronla görüntülendi.

Ulus ilçesine bağlı Ulukaya köyündeki Ulukaya Kanyonu ve Şelalesi, mitolojik hikayeye göre; aşk tanrısı Eros'un intihar eden eşi Selamnos'un bedenini dönüştürdüğü yer olarak biliniyor. Hikayeye göre; şelaleden su içen, mendilini ıslatan ya da yüzünü yıkayanlar, yaşadıkları aşk acısından kurtuluyor. 2019 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'Doğal sit alanı' ilan edildikten sonra şelale ve kanyonu bugüne kadar yaklaşık 600 bine yakın yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

TURİSTLERDEN YOĞUN İLGİ

Bölge, 2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 'Kesin korunacak hassas alan' olarak ilan edildi. Ulus ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta, 10 metre genişliğinde bir kaya oyuğundan çıkan ve 25 metre yükseklikten akan şelale ve 4 kilometre uzunluğundaki kanyon her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Bir hafta boyunca kar yağışı alan bölgedeki güzel manzara dronla görüntülendi.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Güncel, Kültür, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aşk Acısını Dindiren Şelale Kışla Kaplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tan Sağtürk görevden alındı Tan Sağtürk görevden alındı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi
YPG’nin çekilme açıklaması Suriye’de sevinçle karşılandı YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı
Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi
İran’daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90’a yükseldi İran'daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90'a yükseldi
Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu Türkiye’yi Hakan Fidan temsil edecek Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek

11:02
“Dolandırıldım“ diyen Musk’tan OpenAI ve Microsoft’a 134 milyar dolarlık dava
"Dolandırıldım" diyen Musk'tan OpenAI ve Microsoft'a 134 milyar dolarlık dava
10:38
Öcalan’dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
10:38
Hazal Kaya, Meryem Uzerli’yi görünce kendini tutamadı Yaşlan artık be kadın
Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı Yaşlan artık be kadın!
10:14
https:www.haberler.comhaberlermenzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi
https://www.haberler.com/haberler/menzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi/
09:51
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
09:43
Tuba Büyüküstün’ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
Tuba Büyüküstün'ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 11:18:09. #7.11#
SON DAKİKA: Aşk Acısını Dindiren Şelale Kışla Kaplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.