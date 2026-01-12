Askeri İhalelerde Fesat Operasyonu - Son Dakika
Askeri İhalelerde Fesat Operasyonu

12.01.2026 12:49
Kara Kuvvetleri ihalelerinde rüşvet ve fesat iddiasıyla 20 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın askeri yük ve yolcu taşıma ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 6'sı asker, 20 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Askeri Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde ihtiyaç duyulan askeri yük ve yolcu taşıma faaliyetlerinin sivil firmalar üzerinden hizmet alımı yoluyla gerçekleştirildiği ve bu süreçte Ulaştırma Yönetim Şube Müdürlüğü'nde görevli bazı personelin firma sahibi ve yetkilileriyle irtibat kurarak menfaat temin edecek şekilde hareket ettikleri belirlendi. Soruşturma kapsamında, 2019-2024 yılları arasında gerçekleştirilen toplam 18 ihaleye ilişkin hak ediş belgelerinde yer alan hesaplama tablolarındaki araç sayıları ve kilometre miktarları ile dayanak belgelerde belirtilen kilometre tutarlarının kasten farklı yazıldığı, bu yolla firmalara fazla ödeme yapıldığı tespit edildi.

23 MİLYON 578 BİN LİRA KAMU ZARARI

MSB Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerince yapılan incelemelerde, bu işlemler sonucu 23 milyon 578 bin 505 lira 77 kuruş kamu zararının oluştuğu belirlendi. Hak ediş belgelerini hazırlayan, imzalayan ve onaylayan personel ile yüklenici firmalar hakkında 'Edimin ifasına fesat karıştırma' ve 'Rüşvet' suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Kontrol Teşkilatı'nda görev yapan 6 askeri personel ile firma sahibi ve yetkililerinin de aralarında bulunduğu 15'i sivil toplam 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 6'sı asker 20 şüpheli gözaltına alınırken, 1 sivil şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

