Kara Kuvvetleri ihalelerinde rüşvet iddiası: 5 kişi tutuklandı
Kara Kuvvetleri ihalelerinde rüşvet iddiası: 5 kişi tutuklandı

Kara Kuvvetleri ihalelerinde rüşvet iddiası: 5 kişi tutuklandı
14.01.2026 22:49
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait askeri yük ve yolcu taşıma ihalelerinde 23 milyon 578 bin TL kamu zararı oluştuğu iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheliden 5'i tutuklandı, 16 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Askeri Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) bünyesinde ihtiyaç duyulan askeri yük ve yolcu taşıma faaliyetlerinin sivil firmalar üzerinden hizmet alımı yoluyla gerçekleştirildiği ve bu süreçte Ulaştırma Yönetim Şube Müdürlüğü'nde görevli bazı personelin firma sahibi ve yetkilileriyle irtibat kurarak menfaat temin edecek şekilde hareket ettikleri belirlendi.

Soruşturma kapsamında, 2019-2024 yılları arasında gerçekleştirilen toplam 18 ihaleye ilişkin hak ediş belgelerinde yer alan hesaplama tablolarındaki araç sayıları ve kilometre miktarları ile dayanak belgelerde belirtilen kilometre tutarlarının kasten farklı yazıldığı, bu yolla firmalara fazla ödeme yapıldığı tespit edildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait askeri yük ve yolcu taşıma ihalelerinde 23 milyon TL kamu zararı iddiasıyla 21 şüpheliden 5'i tutuklandı

ŞÜPHELİLERDEN 5'İ TUTUKLANDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerince yapılan incelemelerde, bu işlemler sonucu 23 milyon 578 bin 505 lira 77 kuruş kamu zararının oluştuğu belirlendi. Hak ediş belgelerini hazırlayan, imzalayan ve onaylayan personel ile yüklenici firmalar hakkında 'edimin ifasına fesat karıştırma' ve 'rüşvet' suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Kontrol Teşkilatı'nda görev yapan 6 askeri personel ile firma sahibi ve yetkililerinin de aralarında bulunduğu 15'i sivil toplam 21 şüpheli hakkında Sulh Ceza Hakimliğince 16 şüpheli hakkında adli kontrol kararı, 5 şüpheli hakkında ise 'edimin ifasına fesat karıştırma' ve 'rüşvet' suçlarından tutuklama kararı verildi.

Kaynak: DHA

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Politika, Ekonomi, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Politika Kara Kuvvetleri ihalelerinde rüşvet iddiası: 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

23:12
SON DAKİKA: Kara Kuvvetleri ihalelerinde rüşvet iddiası: 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
