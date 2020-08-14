ASKİ'den endüstriyel atık su ve kaynak sularına sıkı denetim - Son Dakika

ASKİ'den endüstriyel atık su ve kaynak sularına sıkı denetim

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, doğa ve çevreyi korumak için Başkent Ankara'nın çeşitli noktalarında hizmet veren endüstriyel kuruluşların atık su numunelerini alarak sık sık denetliyor.

ASKİ'den endüstriyel atık su ve kaynak sularına sıkı denetim, System.String[]

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, doğa ve çevreyi korumak için Başkent Ankara'nın çeşitli noktalarında hizmet veren endüstriyel kuruluşların atık su numunelerini alarak sık sık denetliyor. Çevre ve insan sağlığını gözeten çalışmalar kapsamında personeline yönelik eğitimler düzenleyen ASKİ, baraj havzaları ve yüzey suları için de sahada ekiplerle birlikte kaynağında denetim gerçekleştiriyor. Yapılacak analiz çalışmalarıyla kentin kaynak sularının kaynağında korunması ve kirliliğin önlenmesi amaçlanıyor.

ASKİ Genel Müdürlüğü "Atık Suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği" hükümleri doğrultusunda Başkent'te faaliyet gösteren ve yeni kurulacak olan endüstriyel tesislerin atık su numunelerini alarak kontrollerini sürdürüyor. Endüstriyel kuruluşların faaliyetleri sonucunda oluşan atık suları sektör tablolarına göre inceleyen ASKİ, altyapı sistemini kullanan işletmelerden belirli aralıklarla aldığı örneklerle atık suların deşarj standartlarına uygunluğunu da yakından takip ediyor.

Çevre ve insan sağlığı öncelik

Endüstriyel kuruluşlara atık suların vidanjör ile taşınarak kanalizasyon şebekelerine boşaltılabilmesi için gereken Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatını da veren ASKİ Çevre Koruma ve Su Havzaları Dairesi Başkanlığı, çevre ve insan sağlığı için hizmet içi eğitimlerine de önem veriyor.

"Numunelerin alınması ve analize hazırlanması" işlemlerinin standartlara uygun şekilde yapılabilmesi için teknik personeline yönelik teorik ve uygulamalı eğitim düzenlediklerini belirten ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Baran Bozoğlu, şu bilgileri verdi:

"Personelimize numune alma ve denetim tutanağının düzenlenmesi, numune alma programlarının tasarımı, numune alma teçhizatı, numune kaplarının seçilmesi, numunelerin muhafazası, ilgili güvenlik kuralları, numunelerin soğutulması, dondurulması ve koruyucu madde ilave edilmesi gibi birçok konuda teorik ve uygulamalı şekilde bilgi verildi. Usulüne uygun şekilde alınmamış bir numune, en gelişmiş cihazlarla, en duyarlı yöntemlerle analiz edilse bile yanlış yargılara neden olabilir. Bu durum da ülke kaynaklarının, emek ve zamanın ne yazık ki boşa harcanmasına yol açar."

Başkent'in suyuna kaynağında denetim

ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent Ankara'ya içme ve kullanma suyu sağlayan baraj havzaları ile barajları besleyen yüzey sularının kaynağında denetlenmesi için özel izleme çalışması başlattı.

Çalışma kapsamında baraj ve barajlara akan derelerden her hafta sonu numune alınarak analizleri yapılacak. Bu çalışma sayesinde Başkent'in su kaynakları, ASKİ'nin içme suyu arıtma tesislerine girmeden önce kaynağında da kontrol edilmiş olacak. ASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Su Havzaları Dairesi personeli ilk kez geçtiğimiz günlerde azami su hacmi 92 milyon metreküp olan Kurtboğazı Barajı'nda özel ekipmanlarla bir denetim gerçekleştirdi.

Kurtboğazı Barajı'nın klor seviyesi analiz edildi

Su kalitesine yönelik ölçüm yapılan barajdan ve Kurtboğazı Barajı'nı besleyen Bahtılı, Mera, Kınık, Pazar, Uzunöz, Bostan, Kayıcık, Batak, İğmir, Kirazlı, Eneğim ve Karaboya derelerinden numune alınarak ASKİ laboratuvarlarında incelendi.

ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Baran Bozoğlu'nun da katıldığı kaynağında denetim çalışması sonrası ilk tespitlere göre Kurtboğazı Barajı'nın klor değerinin oldukça iyi bir seviyede olduğu ortaya çıktı. ASKİ ekipleri, "Ankara'nın suyunun kaynağında korunması ve izlenmesi" çalışması ile her hafta sonu bir barajı su kalitesi yönünden incelemeye devam edecek.

Olası kirlilik azaltılacak

Ankara'da musluklardan akan şebeke suyu ASKİ Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenip analiz sonuçları kamuoyuyla paylaşılırken, her hafta sonu baraj havzaları ve yüzey sularının kalitesi de kaynağında kontrol edilecek.

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Bozoğlu, "İçme suyu arıtma tesislerine giden baraj sularının kalitesi Ankaralıların içtiği suyu doğrudan etkileyen bir konu. Kaliteli su arıtma tesisinin verimini arttırır. Bu nedenle de baraj ve havzalardaki suyu kontrol ediyoruz. Bu çalışma ile baraj ve havzalarımızdaki olası kirlilik de azaltılacak. Su kaynaklarımızda meydana gelen olası bir kirlilik durumunda idari, hukuki ve teknik çalışmalar gecikmeden yapılacak" diye konuştu. - ANKARA

Ankara, ASKİ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 12:58

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ASKİ'den endüstriyel atık su ve kaynak sularına sıkı denetim - Son Dakika
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