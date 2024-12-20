ASKİ\'den Keçiören\'de Atık Su Hattı Yenilemesi

Güncel

(ANKARA)- Ankara Su ve Kanalizasyon (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Keçiören ilçesi Sanatoryum Caddesi'nde bulunan ve sürekli tıkanarak bölgede taşkın yaşanmasına neden olan atık su hattını yeniledi.

ASKİ, hattın çökme meydana gelen 150 metrelik kısmında, kanal imalatı gerçekleştirdi. Keçiören ilçesi Tepebaşı ve Pınarbaşı Mahalleleri'nden geçen atık su hattı çapının yetersiz kalması nedeniyle bölgenin yükünü taşıyamaması üzerine sık sık tıkanarak su taşkınlarına yol açıyordu.

ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara'nın önemli arterlerinden Sanatoryum Caddesi'nden de geçen atık su hattını yenileme işini yatırım programına alarak çalışma başlattı. ASKİ ekipleri, atık su hattının çökme meydana gelen 150 metrelik kısmında acilen kanal imalatı gerçekleştirdi.

"Çevre ve halk sağlığını tehdit ediyordu"

Çalışmalara ilişkin bilgi veren ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, şunları kaydetti:

"Yaptığımız detaylı incelemeler neticesinde Sanatoryum Caddesi boyunca uzanan hattın 150 metrelik kısmında ciddi bir çökme meydana geldiğini tespit ettik. Bu çökme, atık suyun taşmasına ve çevredeki binaların zemin katlarına kadar ulaşmasına sebep olarak çevre ve halk sağlığını tehdit ediyordu. Bu nedenle hattın özellikle çökme yaşanan kısmında acil bir çalışma başlatmamız kaçınılmaz hale geldi.

"Günümüz ihtiyaçlarına ve ileriye dönük taleplere uygun şekilde planlıyor ve uyguluyoruz"

Eski hattın yerine daha geniş çaplı ve dayanıklı malzemelerden yapılmış yeni bir sistem kurduk. Bu altyapı çalışmasıyla Keçiören Tepebaşı ve Pınarbaşı Mahallelerimiz, güvenli, temiz ve sağlıklı bir atık su altyapısı kazandı. ASKİ olarak altyapı hizmetlerimizi günümüz ihtiyaçlarına ve ileriye dönük taleplere uygun şekilde planlıyor ve uyguluyoruz. Çalışmalar sırasında gösterdikleri sabır ve anlayış için Ankaralılara teşekkür ediyorum."