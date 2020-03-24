ASKİ'den korona virüs ile mücadeleye büyük katkı - Son Dakika
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ASKİ'den korona virüs ile mücadeleye büyük katkı

6 saat önce

ASKİ Genel Müdürlüğü, salgın hastalık korona virüs ile mücadele kapsamında arıtma tesislerinde dezenfektan üretimini artırdı.

ASKİ'den korona virüs ile mücadeleye büyük katkı, System.String[]

ASKİ Genel Müdürlüğü, salgın hastalık korona virüs ile mücadele kapsamında arıtma tesislerinde dezenfektan üretimini artırdı.

ASKİ Genel Müdürlüğü kendi kaynaklarıyla dezenfektan üretimine başladı. Pursaklar ve İvedik Su Arıtma Tesislerinde üretilen dezenfektan; belediye otobüsleri, camiler ve atık su arıtma tesislerinin dezenfeksiyon işlemlerinde kullanılmaya başlandı. ASKİ Su Arıtma Dairesi Başkanı Nuri Kali, "Piyasada litresi 30 liraya kadar satılan dezenfektanın bize maliyeti 83 kuruşa geliyor. Bir haftada 8 ton ürettik. İhtiyaç halinde günlük 140 tona kadar çıkabiliriz" dedi.

Pursaklar ve İvedik Su Arıtma Tesislerinde üretilerek Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurumlara gönderilen dezenfektan ürünler sayesinde ASKİ, koronavirüs ile mücadeleye önemli destek sağlamış oldu. Halk sağlığını korumak amacıyla 7/24 sahada görev yapan Büyükşehir ekipleri; kamu kurumları, müzeler, spor kulüpleri, taksiler, metro durakları ve diğer toplu taşıma araçlarını günlük olarak dezenfekte ederken, Pursaklar Su Arıtma Tesisinde son teknoloji ile çalışan klor üretim ünitesinde yoğun bir çalışma yürütülüyor.

ASKİ Su Arıtma Dairesi Başkanı Nuri Kali, ASKİ'nin kendi imkanlarıyla 2 farklı formda dezenfektan üretimine hız verdiğini ve ihtiyaç halinde ilçe belediyelerine de temin edebileceklerine dikkat çekerek, şu bilgileri verdi:

"Burası girdileri yerli ve milli olan sadece tuz ve suyun elektrik enerjisiyle elektrolizi neticesinde üretim yapan bir prosestir. Birinci tip dezenfektan karışık oksidantlar ve sodyumhipokloritten oluşan bir karışım. İkinci dezenfektan ise hipokloröz asit esaslı ve yüksek etkili. Tüm bakteri, virüs, mantar ve parazitlerin hızla ölümüne neden oluyor. Mikroorganizmalar ürettiğimiz dezenfektana direnç gösteremiyor ve daha ilk saniyelerde ölüyor."

Dezenfektan sıkıntısına çözüm

Modern teknoloji ile donatılan klor üretim tesisini başlangıçta Ankara'nın şebeke suyunu dezenfekte etmek için kurduklarını ifade eden Kali, koronavirüs salgını ile piyasada ciddi bir dezenfektan sıkıntısının yaşanması üzerine seri üretime geçtiklerini vurguladı.

ASKİ'nin ürettiği yerli dezenfektan ürününün ilk etapta EGO otobüsleri ve camilerin temizliğinde kullanıldığını söyleyen Kali, 2 tip dezenfektanın bu amaçla Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, EGO ve Yenimahalle Belediye Başkanlığı'na verildiğini ifade etti. Ucuz maliyetli ve milli olma özelliğine sahip konsantre dezenfektandan ilk bir haftada 8 ton ürettiklerini ve tesislerin günlük 140 ton dezenfektan üretebilecek kapasiteye sahip olduğunun altını çizen Kali, "Ekonomik ve stok maliyeti de yok. Bize sadece 10 kuruş tuz, 73 kuruş da elektrik maliyeti var. Toplamda litresi 83 kuruşa geliyor. 1 TL bile değil. Oysa piyasada dezenfektanın litre fiyatının 30 liraya kadar çıktığı söyleniyor. Üretim kapasitemizi daha fazla artıracak durumdayız" dedi. - ANKARA

Ankara, ASKİ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:47 Kaynak: İHA

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