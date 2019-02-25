Aston Martın Project 003 ile 2019 Cenevre Otomobil Fuarında

ASTON MARTIN "PROJECT 003" İLE 2019 CENEVRE OTOMOBİL FUARI'NDA İngiliz Otomotiv Devi Aston Martin, "Project 003" Kod Adlı Yeni Modelini 89'uncu Cenevre Otomobil Fuarı'nda Tanıtıyor.

ASTON MARTIN "PROJECT 003" İLE 2019 CENEVRE OTOMOBİL FUARI'NDA





İngiliz Otomotiv Devi Aston Martin, "Project 003" Kod Adlı Yeni Modelini 89'uncu Cenevre Otomobil Fuarı'nda Tanıtıyor. ASTON MARTIN PROJECT 003…



Efsanevi otomobil markası Aston Martin, bu yıl resmi açılışı 5-6 Mart günlerinde olan, 7-17 Mart 2019 tarihleri arasında ise dünyanın dört bir yanından otomobil tutkunlarına kapılarını açacak 2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda yeni modelini tanıtacak: PROJECT 003.



ASTON MARTIN'İN DEVRİM YARATAN TEKNOLOJİSİ



"Project 003" kod adlı hiper otomobil, ilk kez 89'uncu Cenevre Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkacak.



"Project 003" (003 Projesi), Aston Martin Valkyrie ve Valkyrie AMR Pro'nun (eski adıyla 001 ve 002) ardından Aston Martin tarafından geliştirilen üçüncü hiper otomobil. Devrim yaratan teknolojiye sahip "Project 003", yeni orta motorlu hiper otomobil olarak daha önce Valkyrie'de tanıtılmıştı. Şimdi ise tüm detayları, teknik bilgileri ve şaşırtıcı teknolojisi ile 2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda.



Dünya genelinde yalnızca 500 adet üretilecek olan "Project 003", 2021 yılı sonunda satışa sunulacak.

Son Dakika » Teknoloji » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Teknotalk.com

Zincirleme Kazaya Neden Olan Alkollü Sürücü Konuştu: Allah Can Kaybı Vermesin

Şevval Sam ve Onur Tuna'nın Yatak Sahnesi, Yasak Elma'ya Damga Vurdu

Milyonlarca Araç Sahibine Kötü Haber! Benzin ve Motorine Yeni Zam Yolda

Tunceli'de Yapılan Ankette HDP Adayları, Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'na Fark Attı