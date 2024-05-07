İstanbul'da yabancı uyruklu öğrencinin silahla vurduğu okul müdürü hayatını kaybetti - Son Dakika
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İstanbul'da yabancı uyruklu öğrencinin silahla vurduğu okul müdürü hayatını kaybetti

İstanbul\'da yabancı uyruklu öğrencinin silahla vurduğu okul müdürü hayatını kaybetti

İstanbul Eyüpsultan'da Irak asıllı bir öğrencinin, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu ve silahla vurduğu okul müdüründen acı haber geldi. Saldırı sonucu ağır yaralanan okul müdürü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan öğrenci ve polis ekipleri tarafından yakalanan öğrencinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

07.05.2024 19:57
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İstanbul Eyüpsultan'da yabancı uyruklu öğrenci tarafından silahla vurularak ağır yaralanan özel lisenin müdürü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

OKUL MÜDÜRÜNDEN ACI HABER GELDİ

Alibeyköy Mahallesi Beste Sokak'taki özel lisede yabancı uyruklu bir öğrenci, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu 74 yaşındaki okul müdürü İbrahim Oktugan'a silahla ateş etti. Odasında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Oktugan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN "KAFASINA SIKTIM" VİDEOSU

Okuldan atılmasından dolayı sorumlu tuttuğu okul müdürünü öldüren öğrenci, olaydan sonra sosyal medya hesabından video paylaştı. Kendi fotoğrafının olduğu videoda "Kafasına sıktım" sözleri dikkat çekti.

EMNİYETTEKİ SORGUSU SÜRÜYOR

Olayın ardından kaçan şüpheli öğrenci polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

"NE OLUR AMBULANSI ARAYIN, ÖLÜYOR"

Görgü tanıklarından Sevil Küçük, bahçede çay içtikleri sırada bağırma sesi duyunca dışarıya çıktığını, bu sırada bir kadının, "Ne olur ambulansı çabuk arayın, ölüyor." diye bağırdığını ifade etti. Küçük, ardından ambulans ve polisin geldiğini, yaralının sedyeyle çıkarılarak ambulansa alındığını anlattı. Küçük, şöyle devam etti: "Olay yeri inceleme ekipleri geldi, öğrencileri dağıttı. Kimisi evine gitti, kimisinin velisi geldi aldı. Öğrenciler dağıldıktan sonra kapıyı kilitlediler, hastaneye gittiler. Durumu ağırmış."

Kaynak: AA

Eyüpsultan, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da yabancı uyruklu öğrencinin silahla vurduğu okul müdürü hayatını kaybetti - Son Dakika

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