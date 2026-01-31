Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
Ekonomi

Asya Borsalarında Karışık Seyir

31.01.2026 11:17
Güney Kore'nin Kospi endeksi Ocak'ta %24 değer kazanarak en fazla yükselen piyasa oldu.

Asya borsaları, bu yılın ilk ayında teknoloji odaklı ralliler, siyasi belirsizlikler ve tarihi ticaret anlaşmalarının gölgesinde karışık bir seyir izlerken, Güney Kore'de Kospi endeksi bölgenin en çok kazandıran pay piyasası oldu.

Geçen yılı yüzde 75,6'lık rekor bir yükselişle tamamlayan Güney Kore'de Kospi endeksi, bu yıla da hızlı bir başlangıç yaptı.

Yatırımcıların yapay zeka ve çip teknolojilerine olan ilgisinin devam etmesiyle endeks, ocak ayında yüzde 24 değer kazandı.

Analistler, Samsung Electronics ve SK Hynix gibi teknoloji devlerinin öncülüğünde yaşanan bu yükselişin, küresel talepteki canlılıktan beslendiğini belirtirken, Kospi'deki bu ivmenin temelinde yapay zeka odaklı yarı iletken talebinin yattığına dikkati çekti.

Japonya'da gözler 8 Şubat seçimlerinde

Asya'nın bir diğer önemli piyasası Japonya'da ise gündemin ilk sırasında siyaset yer aldı. Başbakan Takaiçi Sanae'nin güven tazelemek amacıyla aldığı erken seçim kararı sonrası ülke, 8 Şubat'ta sandık başına gitmeye hazırlanıyor.

Enflasyonla mücadele, gıda ürünlerindeki vergi düzenlemeleri ve Çin-ABD ilişkilerinin gölgesinde geçen seçim kampanyalarına rağmen Japon pay piyasaları dirençli bir görünüm sergiledi. Nikkei 225 endeksi, siyasi belirsizliklere karşın ocak ayını yüzde 6 yükselişle tamamlamayı başardı. Japon pay piyasasında yarı iletken ve teknoloji şirketlerinin hisselerindeki yükseliş endeksi pozitif tarafta tuttu.

Asya'nın en önemli merkez bankalarından olan Japonya Merkez Bankası (BoJ) da politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 0,75'te sabit tuttu.

Karar 8'e karşı 1 oyla alınırken, BoJ politika kurulu üyesi Hajime Takata faiz artırımına yönelik oy kullandı.

Hajime, fiyat istikrarı hedefinin aşağı yukarı sağlandığını ve yurt dışı ekonomilerin toparlanma aşamasında olması nedeniyle Japonya'daki fiyatlara yönelik risklerin yukarı yönlü olduğunu değerlendirdi.

Hindistan'ın serbest ticaret anlaşmasının etkileri sınırlı oldu

Bölgenin en dikkat çekici gelişmelerinden biri Hindistan ve Avrupa Birliği (AB) arasında 19 yıl sonra tamamlanan Serbest Ticaret Anlaşması oldu. Gümrük vergilerini büyük ölçüde sıfırlayan bu tarihi adım, uzun vadeli ekonomik beklentileri güçlendirse de borsada kısa vadeli kar realizasyonlarını beraberinde getirdi.

Anlaşma haberinin ardından bölge piyasalarında iyimserlik artarken yükselişlerin sınırlı kalması ocak ayı içerisindeki kayıpların telafi edilememesine neden oldu. Sensex endeksi ocak ayını yüzde 3,5 değer kaybıyla tamamladı.

Hong Kong, Şanghay'ı geride bıraktı

Asya'nın en büyük ekonomisi Çin'de ise piyasalar, hükümetin ekonomiyi canlandırma adımları ile yapısal sorunlar arasında sıkışırken, Şanghay ve Hong Kong arasındaki performans farkı dikkati çekti.

Teknoloji şirketlerinin ve uluslararası sermayenin yoğun olduğu Hong Kong Hang Seng endeksi, küresel teknoloji rallisinden aldığı destekle ocak ayını yüzde 6,9 yükselişle tamamladı.

Analistler, özellikle Çinli teknoloji devlerinin düşük değerlemelerinin, küresel risk iştahının arttığı bu dönemde yatırımcılar için "fırsat" olarak görüldüğünü belirtti.

Öte yandan, imalat sanayisi ve devlet destekli şirketlerin ağırlıkta olduğu Şanghay bileşik endeksi ocak ayında sadece yüzde 3,8 değer kazanarak Hang Seng endeksinin gerisinde kaldı.

Bu ayrışmada, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) piyasaya sağladığı likidite ve faiz indirimlerine rağmen gayrimenkul sektöründe devam eden borç krizinin tüketici güvenini zedelemesi etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci döneminde uygulamaya koyduğu gümrük tarifelerinin, Çin'in ihracat odaklı imalat sektörünü baskılamaya devam etmesi de Şanghay borsasındaki seyirde rol oynadı.

Yatırımcılar, Pekin yönetiminden daha güçlü mali teşvik paketleri beklerken açıklanan adımların piyasa beklentilerini karşılamakta kısmen yetersiz kalması, Şanghay'da risk iştahını törpüledi.

Asya borsalarında ocak ayı performansı şöyle gerçekleşti:

ÜlkeEndeksOcak ayı değişimi (%)
Güney KoreKospi24
Hong KongHang Seng6,9
JaponyaNikkei 2256
ÇinŞanghay Bileşik3,8
HindistanSensex-3,5

Kaynak: AA

Güney Kore, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

