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'Ata Sporları Parkı'nın yapımına başlandı - Son Dakika

'Ata Sporları Parkı'nın yapımına başlandı

09.12.2021 21:24

'Ata Sporları Parkı'nın yapımına başlandı Başkan Dündar: "36 bin metrekarelik bir cazibe merkezi oluşturuyoruz" Osmangazi Belediyesi, Armutköy Mahallesi'nde yapımına başlanan 'Ata Sporları Parkı' ile Bursa'ya yepyeni bir yaşam alanı kazandırmaya hazırlanıyor.

'Ata Sporları Parkı'nın yapımına başlandı

Başkan Dündar: "36 bin metrekarelik bir cazibe merkezi oluşturuyoruz"

BURSA - Osmangazi Belediyesi, Armutköy Mahallesi'nde yapımına başlanan 'Ata Sporları Parkı' ile Bursa'ya yepyeni bir yaşam alanı kazandırmaya hazırlanıyor.

Daha modern ve yaşanabilir bir Osmangazi hedefiyle eğitim, sağlık, spor, ulaşım ve çevre gibi hayatın her anına dokunan Osmangazi Belediyesi, Armutköy Mahallesi'nde 36 bin metrekarelik bir alanda yepyeni bir merkez oluşturmak için çalışmalara başladı. Vatandaşların taleplerini, şehrin ihtiyaçlarına göre şekillendirip projeye dönüştürdüklerini, merkez ve kırsal ayrımı yapmaksızın 136 mahallenin tamamına aynı hizmeti götürmeye büyük özen gösterdiklerini söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Armutköy Mahallesi'nde yapımına başlanan Ata Sporları Parkı'nın, insanların tabiatla iç içe huzurlu vakit geçirebilecekleri bir merkez olacağını söyledi.

Osmangazi Belediyesi olarak yatırımlarına ara vermeden devam ettiklerini söyleyen Başkan Mustafa Dündar, "Armutköy Mahallemizde 36 bin metrekarelik alanda yeni bir yaşam merkezi, yeni bir sosyal donatı alanı yapmak için çalışmalarımız sürüyor. Yaptığımız çalışmalarda, Rahvan At Yarışlarının da yapıldığı 15 bin metrekarelik çim alanda uçurtma şenliğinden at yarışlarına, pek çok geleneksel spor faaliyetlerinin yapılabileceği bir alan oluşturuyoruz. Kafeteryaları ve sosyal donatı alanları ile vatandaşlarımızın gelip piknik yapabilecekleri, doğayla baş başa kalıp günlerini en iyi şekilde değerlendirebilecekleri güzel bir alanı Bursa'mıza kazandırıyoruz" dedi. Yapılan tesis ile birlikte, Armutköy'ün bir cazibe merkezine dönüşeceğini belirten Başkan Dündar, "Şehrin gürültüsünden, stresinden kurtulmak isteyen vatandaşlarımızın gelip huzurlu vakit geçirebilecekleri güzel bir tesis olacak. Osmangazi'mize Bursa'mıza şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.

Yapımı devam eden Ata Sporları Parkı'nda incelemelerde bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a, Armutköy Mahallesi'ne böyle bir alan kazandırdığı için teşekkür eden Muhtar Zeki Yardımcı, "Rahvan At Yarışlarının da gerçekleştirildiği alan ve çevresinde yapılan düzenleme ile mahallemiz Osmangazi'nin, Bursa'nın çekim merkezlerinden birine dönüşecek. Doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenlerin buluşma noktası olacak. Mahallemize kazandırdığı böyle bir tesis için başkanımız Mustafa Dündar'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

Osmangazi Belediyesi, Mustafa Dündar, Osmangazi, Bursa, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 'Ata Sporları Parkı'nın yapımına başlandı - Son Dakika


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