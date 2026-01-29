Atakum'da Gaspa Tutuklama

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişiyi gasbeden 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Körfez Mahallesi'nde bir ikamette cep telefonunun alındığı, saçları kesilerek vücudunda sigara söndürüldüğünü iddia eden Y.E. (17), polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Atakum Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerince yürütülen çalışma sonucu düzenlenen operasyonda, şüpheliler E.Y. (26) ile R.Ş.A. (26) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.Ş.A. tutuklandı, E.Y. hakkında ise ev hapsi cezası verildi.