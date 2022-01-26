Atatürk'ün Turgutlu'ya gelişinin 99. yılı kutlandı - Son Dakika

Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Manisa'nın Turgutlu ilçesine gelişinin 99. yılı kutlandı.
Turgutlu Tren Garı'na Uşak- İzmir seferini yapan trenle gelen öğrenciler, Kaymakam Ali Yılmaz'a Türk bayrağı verdi.
15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı'ndaki törende ise, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Törene, Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Ali Biçer, siyasi parti temsilcileri daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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