Atatürk Üniversitesine kayıt yaptıran 10 bin öğrenci yaz okuluna başladı

Atatürk Üniversitesine yaz okulu için 10 bin öğrencinin kayıt yaptığı ve derslerine başladığı bildirildi.

Üniversitenin kurumsal iletişim direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, 65 yıllık tecrübesi, nitelikli akademik kadrosu ve donanımlı teknolojik altyapısıyla Atatürk Üniversitesi, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu eğitimine yaz döneminde de devam ediyor.

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin başlamasıyla önemli bir ivme kazanan, verdiği kaliteli eğitimi Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından akredite edilerek tescil altına alınan ve son olarak YÖK'ün belirlediği Araştırma Üniversiteleri arasına girerek önemli bir başarıya imza atan Atatürk Üniversitesine, Yaz Okulu için açılan programlara 134 farklı üniversiteden 3 bin, Atatürk Üniversitesinden ise 7 bin olmak üzere toplamda 10 bin öğrenci kayıt yaptırdı.

Bu öğrencilerin yaklaşık 2 bini ise misafir (yabancı) öğrencilerden oluşuyor

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, sınırların çok ötesine uzanan bir misyonla ülke yükseköğretimine hizmet eden Atatürk Üniversitesine ülkeden ve dünya üniversitelerinden öğrencilerin yaz okulu için geldiğini belirtti.

Öğrencilerin her birinin kentin tarihi ve kültürel birikiminden istifade etmesini isteyen Çomaklı, "Kaliteli eğitimin yanında sosyal bütünleşmeyi sağlayarak yaz dönemini tamamlamak hedefindeyiz. Üniversitemizin eğitim öğretim olanaklarını yaz döneminde de öğrencilerin hizmetine sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Çomaklı, yaz okulu programına katılan öğrencilere başarı diledi.