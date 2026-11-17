Jokey Ray Dawson'ın yarış sırasında bariyerlere çarparak yüzünde birden fazla kemiği kırdığı korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

33 yaşındaki Dawson, 2026/27 sezonunda kış yarışları için Abu Dabi'de mücadele ediyordu. Başarılı jokey, sezon boyunca çıktığı 35 yarışta dört birincilik elde etmişti.

Ancak geçtiğimiz perşembe günü Jebel Ali Hipodromu'nda yaşanan kaza, yarış gününü kabusa çevirdi.

Dawson, Bhupat Seemar'ın antrenörlüğünü yaptığı Royal Officer adlı atla yarışıyordu. Yarışın bitimine yaklaşık 200 metre kala atından düşen jokey, önce karnının üzerine plastik yarış bariyerine çarptı.

Olay anına ait görüntülerde, Dawson'ın çarpmasıyla plastik bariyerin katlandığı görülüyor. Bariyer darbeyi bir ölçüde hafifletse de genç jokeyin yeniden havalanarak çim zemine düştüğü dikkat çekiyor.

Yarış hakemlerinin olayla ilgili hazırladığı raporda, kazanın Royal Officer'ın rakip atlar arasında sıkışması ve tökezlemesi sonucu meydana geldiği belirtildi.

Raporda, atın jokeyini üzerinden düşürdüğü ifade edilirken yarış sonrasında yapılan veteriner kontrolünde hayvanın sol ön bacağında topallık tespit edildiği de kaydedildi.

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Dawson, burada detaylı sağlık kontrollerinden geçirildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından günün geri kalanında katılması planlanan yarışlarda mücadele etmesinin uygun olmadığına karar verildi.

Genç jokey, yaşanan kazanın ardından sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Eski adı Twitter olan X platformundan paylaşım yapan Dawson, yüzünde birden fazla kemik kırığı oluştuğunu doğruladı. Ancak açıklamasında, pistte kullanılan plastik bariyerlerin güvenlik açısından önemine de dikkat çekti.

Dawson, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ne yazık ki yüzümde birkaç kemik kırıldı. Bariyerler darbenin şiddetini kesinlikle azalttı. Plastik malzeme hem atların hem de jokeylerin güvenliği açısından son derece önemli."

İngiltere'de yarıştığı dönemlerde Newmarket merkezli antrenör Roger Varian için mücadele eden Dawson, kariyerini uluslararası yarışlarda da sürdürüyor.

Abu Dabi'deki kaza, at yarışlarında jokeylerin karşı karşıya kaldığı riskleri bir kez daha gözler önüne serdi. Dawson'ın açıklaması ise yarış pistlerinde kullanılan güvenlik ekipmanlarının önemini yeniden gündeme taşıdı.