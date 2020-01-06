Atkinson, Nilüfer Belediyespor'da - Son Dakika
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Atkinson, Nilüfer Belediyespor'da

7 saat önce

Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde Bursa'nın tek temsilcisi olan Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı yeni transferlerle güçleniyor.

Atkinson, Nilüfer Belediyespor'da, System.String[]

Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde Bursa'nın tek temsilcisi olan Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı yeni transferlerle güçleniyor. Nilüfer Belediyespor'un yeni transferi ABD'li pasör çaprazı Sherridan Atkinson oldu. Azeri voleybolcu Katerina Zhidkova ile yollarını ayıran Nilüfer Belediyespor yönetimi Sherridan Atkinson ile sözleşme imzaladı. 23 yaşında ve 1,96 cm boyunda olan ABD'li Sherridan Atkinson, pasör çaprazı mevkiinde oynayacak. Geçen sezon Galatasaray HDİ Sigorta Kadın Takımı'nda forması giyen Atkinson, 2019-2020 sezonunun ilk yarısında Güney Kore Ligi'nde Korea Expressway Corporation takımında oynadı. Sherridan Atkinson Amerika Birleşik Devletleri'nde kolej sporcularına verilen Academic All-Big Ten ödülünün de sahibi.


Amerika Birleşik Devletleri, Vestel Venüs, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:37 
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