Son Dakika Haberleri: Atlı Cirit yükselme grubu maçları Sivas'ta
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Atlı Cirit yükselme grubu maçları Sivas'ta

1 saat önce

Sivas Kongresi'nin 100. Yılı Kutlama Etkinlikleri kapsamında; Sivas Valiliği, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sivas'ta 'Atlı Cirit Yükselme Grubu Müsabakaları' yapılacak.

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Sivas Kongresi'nin 100. Yılı Kutlama Etkinlikleri kapsamında; Sivas Valiliği, Türkiye Geleneksel Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Dalları Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sivas'ta 'Atlı Cirit Yükselme Grubu Müsabakaları' yapılacak.


Yarın Karşıyaka Spor Tesislerinde düzenlenecek olan Atlı Cirit müsabakalarına Manisa Selendi Atlı Cirit Spor Kulübü, Erzurum Ilıca Termal Atlı Spor Kulübü, Erzurum Korkutata Atlı Spor Kulübü ve Erzincan Atlı İhtisas Spor Kulübü katılacak.


15 Eylül Pazar günü sona erecek olan müsabakalarda dereceye girenlere kupa, madalya ve çeşitli hediyeler takdim edilecek.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise, yarın başlayacak olan müsabakaya tüm atlı cirit severleri davet etti. Tunç ayrıca, sporculara müsabakalarda başarılar diledi. - SİVAS

Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:30 Kaynak: İHA
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